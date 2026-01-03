https://1prime.ru/20260103/svo-866170262.html
"Принять потерю": в США резко высказались о территориях России
"Принять потерю": в США резко высказались о территориях России - 03.01.2026, ПРАЙМ
"Принять потерю": в США резко высказались о территориях России
03.01.2026
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украина не сможет предотвратить освобождение Россией территорий в ходе СВО, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Daniel Davis."Им (Украинцам. — Прим. Ред.) придется просто выйти", — сказал Миршаймер. По мнению эксперта, у киевских властей больше нет шансов изменить ход конфликта. Украине придется принять условия России и заключить соглашение, чтобы хотя бы частично уменьшить значительный ущерб. "Они должны заключить соглашение и принять потерю Донецка и всего Донбасса. Если этого не сделать, будет потеряна дополнительная территория в придачу к четырем областям и Крыму", — резюмировал профессор. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны побудить Украину сесть за стол переговоров. Постпред России при ООН Василий Небензя также отмечал, что ВСУ теряют боеспособность из-за потерь. Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
