https://1prime.ru/20260103/svo-866170262.html

"Принять потерю": в США резко высказались о территориях России

"Принять потерю": в США резко высказались о территориях России - 03.01.2026, ПРАЙМ

"Принять потерю": в США резко высказались о территориях России

Украина не сможет предотвратить освобождение Россией территорий в ходе СВО, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Daniel... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T05:49+0300

2026-01-03T05:49+0300

2026-01-03T05:49+0300

украина

россия

донбасс

дмитрий песков

василий небензя

владимир путин

донецк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859627509_0:115:2915:1754_1920x0_80_0_0_110899c45f25c395540b4174b6bb6de6.jpg

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украина не сможет предотвратить освобождение Россией территорий в ходе СВО, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Daniel Davis."Им (Украинцам. — Прим. Ред.) придется просто выйти", — сказал Миршаймер. По мнению эксперта, у киевских властей больше нет шансов изменить ход конфликта. Украине придется принять условия России и заключить соглашение, чтобы хотя бы частично уменьшить значительный ущерб. "Они должны заключить соглашение и принять потерю Донецка и всего Донбасса. Если этого не сделать, будет потеряна дополнительная территория в придачу к четырем областям и Крыму", — резюмировал профессор. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны побудить Украину сесть за стол переговоров. Постпред России при ООН Василий Небензя также отмечал, что ВСУ теряют боеспособность из-за потерь. Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

украина

донбасс

донецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, донбасс, дмитрий песков, василий небензя, владимир путин, донецк