Трамп распорядился аннулировать сделку Emcore и HieFo

Трамп распорядился аннулировать сделку Emcore и HieFo

2026-01-03T03:50+0300

нефть

бизнес

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился аннулировать сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo, сославшись на возможные риски для национальной безопасности страны. В 2024 году компании объявили о приобретении HieFo бизнеса полупроводников Emcore, а также производственных мощностей по изготовлению пластин из фосфида индия. Сумма сделки составила 2,9 миллиона долларов. "Настоящая сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми долями, интересами или правами в отношении активов Emcore независимо от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно, через саму HieFo либо через её партнёров, дочерние компании, аффилированные лица или акционеров-иностранцев, также запрещается", - говорится в указе американского лидера. Как утверждает Трамп, приобретение HieFo активов компании Emcore по производству компьютерных чипов может составить угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов. В указе отмечается, что HieFo якобы контролируется гражданином Китайской Народной Республики. "Для исполнения настоящего указа не позднее чем через 180 календарных дней с даты его издания, если только этот срок не будет продлён комитетом по иностранным инвестициям в США, компания HieFo обязана обеспечить, чтобы её аффилированные лица осуществили отчуждение всех долей, интересов и прав в активах Emcore, где бы они ни находились", - добавил он. Emcore специализируется на передовых продуктах в области инерциальной навигации для аэрокосмической, оборонной, коммерческой и промышленной сфер. HieFo специализируется на высокоэффективных фотонных устройствах на основе фосфида индия для систем оптоволоконной связи.

сша

2026

