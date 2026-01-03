https://1prime.ru/20260103/tramp-866179096.html
Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой на Венесуэлу
ВАШИНГТОН, 3 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой Штатов против Венесуэлы. "Сегодня в 11.00 (19.00 мск - ред.) в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
