Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой на Венесуэлу

Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой на Венесуэлу - 03.01.2026, ПРАЙМ

Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой Штатов против Венесуэлы. | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T14:49+0300

2026-01-03T14:49+0300

2026-01-03T14:49+0300

нефть

мировая экономика

сша

венесуэла

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой Штатов против Венесуэлы. "Сегодня в 11.00 (19.00 мск - ред.) в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

сша

венесуэла

2026

нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, дональд трамп