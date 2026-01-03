Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой на Венесуэлу - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/tramp-866179096.html
Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой на Венесуэлу
Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой на Венесуэлу - 03.01.2026, ПРАЙМ
Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой на Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой Штатов против Венесуэлы. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:49+0300
2026-01-03T14:49+0300
нефть
мировая экономика
сша
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой Штатов против Венесуэлы. "Сегодня в 11.00 (19.00 мск - ред.) в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f1f11651c33f0e4f1aed8ea60478064d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп
14:49 03.01.2026
 
Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой на Венесуэлу

Трамп анонсировал вечернюю пресс-конференцию в связи с атакой на Венесуэлу

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой Штатов против Венесуэлы.
"Сегодня в 11.00 (19.00 мск - ред.) в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
 
НефтьМировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала