https://1prime.ru/20260103/tramp-866185627.html

Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле

2026-01-03T17:42+0300

нефть

мировая экономика

сша

венесуэла

вашингтон

дональд трамп

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967302_0:166:2436:1536_1920x0_80_0_0_2d057d8dbc58c49c5a481d897ac5494d.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов США по Венесуэле и добавил, что Вашингтон готов к этому. "Вы знаете, мы готовы ко второй волне. У нас все готово, и это было так мощно, что нет необходимости этого делать, но мы готовы", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

