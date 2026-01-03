Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле - 03.01.2026
Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле
Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов США по Венесуэле и добавил, что Вашингтон готов к этому. | 03.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов США по Венесуэле и добавил, что Вашингтон готов к этому. "Вы знаете, мы готовы ко второй волне. У нас все готово, и это было так мощно, что нет необходимости этого делать, но мы готовы", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, вашингтон, дональд трамп, fox news
Нефть, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Fox News
17:42 03.01.2026
 
Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле

Трамп заявил, что Вашингтон готов ко второй волне ударов по Венесуэле

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов США по Венесуэле и добавил, что Вашингтон готов к этому.
"Вы знаете, мы готовы ко второй волне. У нас все готово, и это было так мощно, что нет необходимости этого делать, но мы готовы", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
 
Нефть Мировая экономика США ВЕНЕСУЭЛА ВАШИНГТОН Дональд Трамп Fox News
 
 
