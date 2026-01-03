https://1prime.ru/20260103/tramp-866185627.html
Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле
Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле - 03.01.2026
Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов США по Венесуэле и добавил, что Вашингтон готов к этому.
нефть
мировая экономика
сша
венесуэла
вашингтон
дональд трамп
fox news
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил второй волны ударов США по Венесуэле и добавил, что Вашингтон готов к этому. "Вы знаете, мы готовы ко второй волне. У нас все готово, и это было так мощно, что нет необходимости этого делать, но мы готовы", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле
Трамп заявил, что Вашингтон готов ко второй волне ударов по Венесуэле