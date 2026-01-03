https://1prime.ru/20260103/venesuela-866177867.html

Венесуэла назвала целью нападения США захват ресурсов

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы заявили, что цель нападения США на страну - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передает агентство Рейтер. "Цель нападения США - взять под контроль венесуэльскую нефть и минеральные ресурсы, заявили в правительстве Венесуэлы", - говорится в сообщении.

