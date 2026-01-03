Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла назвала целью нападения США захват ресурсов - 03.01.2026
Венесуэла назвала целью нападения США захват ресурсов
Венесуэла назвала целью нападения США захват ресурсов - 03.01.2026, ПРАЙМ
Венесуэла назвала целью нападения США захват ресурсов
Власти Венесуэлы заявили, что цель нападения США на страну - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передает агентство Рейтер. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:23+0300
2026-01-03T14:23+0300
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы заявили, что цель нападения США на страну - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передает агентство Рейтер. "Цель нападения США - взять под контроль венесуэльскую нефть и минеральные ресурсы, заявили в правительстве Венесуэлы", - говорится в сообщении.
14:23 03.01.2026
 
Венесуэла назвала целью нападения США захват ресурсов

Венесуэла назвала целью нападения США взятие под контроль нефти и минеральных ресурсов

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы заявили, что цель нападения США на страну - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передает агентство Рейтер.
"Цель нападения США - взять под контроль венесуэльскую нефть и минеральные ресурсы, заявили в правительстве Венесуэлы", - говорится в сообщении.
 
