https://1prime.ru/20260103/venesuela-866177867.html
Венесуэла назвала целью нападения США захват ресурсов
Венесуэла назвала целью нападения США захват ресурсов - 03.01.2026, ПРАЙМ
Венесуэла назвала целью нападения США захват ресурсов
Власти Венесуэлы заявили, что цель нападения США на страну - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передает агентство Рейтер. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:23+0300
2026-01-03T14:23+0300
2026-01-03T14:23+0300
нефть
сша
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы заявили, что цель нападения США на страну - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передает агентство Рейтер. "Цель нападения США - взять под контроль венесуэльскую нефть и минеральные ресурсы, заявили в правительстве Венесуэлы", - говорится в сообщении.
сша
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a8b23b513ba2df21e0c1236e88cbf7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, венесуэла
Венесуэла назвала целью нападения США захват ресурсов
Венесуэла назвала целью нападения США взятие под контроль нефти и минеральных ресурсов