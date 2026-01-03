Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла запросила заседание СБ ООН в связи с атакой США - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/venesuela-866180386.html
Венесуэла запросила заседание СБ ООН в связи с атакой США
Венесуэла запросила заседание СБ ООН в связи с атакой США - 03.01.2026, ПРАЙМ
Венесуэла запросила заседание СБ ООН в связи с атакой США
Венесуэла просит созвать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за атаки США на страну, сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:08+0300
2026-01-03T15:08+0300
нефть
венесуэла
сша
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176863_0:265:720:670_1920x0_80_0_0_d0f2a3010f833bebd8ebdaaea8bb6e81.jpg
КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. Венесуэла просит созвать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за атаки США на страну, сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль. "Перед лицом преступной агрессии правительства Соединённых Штатов против родины мы запросили срочное заседание Совета безопасности ООН", - написал он в своем Telegram-канале. К сообщению министр прикрепил копию соответствующего запроса от лица постпреда Венесуэлы при ООН.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176863_0:197:720:737_1920x0_80_0_0_44eeae090eb5073b26f8fe5505f1eb39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, оон, мид
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ООН, МИД
15:08 03.01.2026
 
Венесуэла запросила заседание СБ ООН в связи с атакой США

Венесуэла запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой США

© Фото : соцсетиАтака США на Каракасе
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Атака США на Каракасе
© Фото : соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. Венесуэла просит созвать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за атаки США на страну, сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
"Перед лицом преступной агрессии правительства Соединённых Штатов против родины мы запросили срочное заседание Совета безопасности ООН", - написал он в своем Telegram-канале.
К сообщению министр прикрепил копию соответствующего запроса от лица постпреда Венесуэлы при ООН.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАООНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала