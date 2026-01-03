https://1prime.ru/20260103/venesuela-866180386.html
Венесуэла запросила заседание СБ ООН в связи с атакой США
Венесуэла просит созвать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за атаки США на страну, сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль. | 03.01.2026, ПРАЙМ
КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. Венесуэла просит созвать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за атаки США на страну, сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль. "Перед лицом преступной агрессии правительства Соединённых Штатов против родины мы запросили срочное заседание Совета безопасности ООН", - написал он в своем Telegram-канале. К сообщению министр прикрепил копию соответствующего запроса от лица постпреда Венесуэлы при ООН.
