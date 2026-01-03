https://1prime.ru/20260103/venesuela-866180512.html
Президент Колумбии заявил о жертвах среди гражданских в Венесуэле
2026-01-03T15:09+0300
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что из-за ударов по Венесуэле есть жертвы среди гражданских, и выложил видео с якобы последствиями атак. На ролике, которое Петро опубликовал в соцсети X, видно, как на дороге в Венесуэле горит автомобиль. В комментарии к видеозапии он написал: "Жертвы среди гражданских". В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
