СМИ назвали причину нападения США на Венесуэлу - 03.01.2026
СМИ назвали причину нападения США на Венесуэлу
Вашингтон мог начать военную операцию в Венесуэле с целью захвата ее нефтяных ресурсов, пишет The Spectator. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:39+0300
2026-01-03T15:39+0300
нефть
мировая экономика
венесуэла
вашингтон
дональд трамп
the spectator
cbs
николас мадуро
сша
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Вашингтон мог начать военную операцию в Венесуэле с целью захвата ее нефтяных ресурсов, пишет The Spectator."Американский президент также может быть заинтересован в получении доступа к неразработанным запасам нефти Венесуэлы. По оценкам, запасы страны составляют около 300 миллиардов баррелей, что превышает запасы Саудовской Аравии", — говорится в публикации.В субботу в столице страны Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны.
венесуэла
вашингтон
сша
СМИ назвали причину нападения США на Венесуэлу

© Фото : соцсетиАтака США на Каракасе
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Атака США на Каракасе. Архивное фото
© Фото : соцсети
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Вашингтон мог начать военную операцию в Венесуэле с целью захвата ее нефтяных ресурсов, пишет The Spectator.
"Американский президент также может быть заинтересован в получении доступа к неразработанным запасам нефти Венесуэлы. По оценкам, запасы страны составляют около 300 миллиардов баррелей, что превышает запасы Саудовской Аравии", — говорится в публикации.
В субботу в столице страны Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.
Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны.
