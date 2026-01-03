https://1prime.ru/20260103/venesuela-866182003.html

СМИ назвали причину нападения США на Венесуэлу

СМИ назвали причину нападения США на Венесуэлу - 03.01.2026, ПРАЙМ

СМИ назвали причину нападения США на Венесуэлу

Вашингтон мог начать военную операцию в Венесуэле с целью захвата ее нефтяных ресурсов, пишет The Spectator. | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T15:39+0300

2026-01-03T15:39+0300

2026-01-03T15:39+0300

нефть

мировая экономика

венесуэла

вашингтон

дональд трамп

the spectator

cbs

николас мадуро

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176863_0:265:720:670_1920x0_80_0_0_d0f2a3010f833bebd8ebdaaea8bb6e81.jpg

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Вашингтон мог начать военную операцию в Венесуэле с целью захвата ее нефтяных ресурсов, пишет The Spectator."Американский президент также может быть заинтересован в получении доступа к неразработанным запасам нефти Венесуэлы. По оценкам, запасы страны составляют около 300 миллиардов баррелей, что превышает запасы Саудовской Аравии", — говорится в публикации.В субботу в столице страны Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны.

https://1prime.ru/20260103/odessa-866181722.html

https://1prime.ru/20260103/mid-866181579.html

венесуэла

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, венесуэла, вашингтон, дональд трамп, the spectator, cbs, николас мадуро, сша