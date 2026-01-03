Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения нефтяной блокады Венесуэлы - 03.01.2026
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения нефтяной блокады Венесуэлы
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения нефтяной блокады Венесуэлы - 03.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения нефтяной блокады Венесуэлы
Дальнейшее ужесточение нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США уберет с рынка венесуэльские 500-600 тысяч баррелей в сутки, в результате этого цены могут... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:52+0300
2026-01-03T15:52+0300
нефть
венесуэла
сша
игорь юшков
дональд трамп
фонд национальной энергетической безопасности
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Дальнейшее ужесточение нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США уберет с рынка венесуэльские 500-600 тысяч баррелей в сутки, в результате этого цены могут вырасти в краткосрочной перспективе до 65-70 долларов за баррель, выразил свое мнение в интервью РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Позднее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Власти Венесуэлы заявляли, что цель нападения США - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передавало агентство Рейтер. "По поводу Венесуэлы. В краткосрочной перспективе ситуация может толкнуть цены вверх, то есть в район 65-70 долларов за баррель, потому что ожидается, что США при нынешнем сценарии будут ужесточать контроль экспорта нефти из Венесуэлы, то есть будет проводить более жесткую блокаду", - сказал РИА Новости Юшков. Эксперт допустил, что Венесуэла, уже сократившая экспорт нефти, может быть вынуждена остановить его. Венесуэла мировой лидер по запасам нефти, но добыча и экспорт сравнительно невелики. По словам Юшкова, экспортирует страна порядка 500-600 тысяч баррелей в сутки про добыче около 900 тысяч баррелей в сутки. "Нефтяной рынок сейчас замер и находится в неком замешательстве. Потому что, с одной стороны, в краткосрочной перспективе блокада венесуэльской нефти должна привести к увеличению цен, потому что предложение на рынке сокращается, а с другой стороны, она может привести к дальнейшему увеличению предложения", - считает Юшков. Предложение нефти на мировом рынке вырастет, по его мнению, если американские нефтяные компании придут в Венесуэлу со своими технологиями добычи. Тогда добыча в стране будет расти, хотя и не очень быстрыми темпами. Рост предложения нефти, в свою очередь, привлечет снижение мировых цен, продолжил Юшков. А низкие цены сделают добычу в Венесуэле нерентабельной: страна обладает сложными в добыче запасами, требующими больших инвестиций. "Поэтому низкие цены будут тормозить развитие добычи, и мы можем оказаться в некой ловушке. С одной стороны, все будут ожидать увеличения добычи, и поэтому … цены будут низкие. Из-за того, что цены низкие, восстановление добычи будет тормозиться в Венесуэле", - заметил эксперт, добавив, что в среднесрочной перспективе цены вернутся к текущему уровню - около 60 долларов за баррель.
венесуэла
сша
нефть, венесуэла, сша, игорь юшков, дональд трамп, фонд национальной энергетической безопасности
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Игорь Юшков, Дональд Трамп, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт рассказал о последствиях ужесточения нефтяной блокады Венесуэлы

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Дальнейшее ужесточение нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США уберет с рынка венесуэльские 500-600 тысяч баррелей в сутки, в результате этого цены могут вырасти в краткосрочной перспективе до 65-70 долларов за баррель, выразил свое мнение в интервью РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Позднее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Власти Венесуэлы заявляли, что цель нападения США - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передавало агентство Рейтер.
"По поводу Венесуэлы. В краткосрочной перспективе ситуация может толкнуть цены вверх, то есть в район 65-70 долларов за баррель, потому что ожидается, что США при нынешнем сценарии будут ужесточать контроль экспорта нефти из Венесуэлы, то есть будет проводить более жесткую блокаду", - сказал РИА Новости Юшков.
Эксперт допустил, что Венесуэла, уже сократившая экспорт нефти, может быть вынуждена остановить его. Венесуэла мировой лидер по запасам нефти, но добыча и экспорт сравнительно невелики. По словам Юшкова, экспортирует страна порядка 500-600 тысяч баррелей в сутки про добыче около 900 тысяч баррелей в сутки.
"Нефтяной рынок сейчас замер и находится в неком замешательстве. Потому что, с одной стороны, в краткосрочной перспективе блокада венесуэльской нефти должна привести к увеличению цен, потому что предложение на рынке сокращается, а с другой стороны, она может привести к дальнейшему увеличению предложения", - считает Юшков.
Предложение нефти на мировом рынке вырастет, по его мнению, если американские нефтяные компании придут в Венесуэлу со своими технологиями добычи. Тогда добыча в стране будет расти, хотя и не очень быстрыми темпами.
Рост предложения нефти, в свою очередь, привлечет снижение мировых цен, продолжил Юшков. А низкие цены сделают добычу в Венесуэле нерентабельной: страна обладает сложными в добыче запасами, требующими больших инвестиций.
"Поэтому низкие цены будут тормозить развитие добычи, и мы можем оказаться в некой ловушке. С одной стороны, все будут ожидать увеличения добычи, и поэтому … цены будут низкие. Из-за того, что цены низкие, восстановление добычи будет тормозиться в Венесуэле", - заметил эксперт, добавив, что в среднесрочной перспективе цены вернутся к текущему уровню - около 60 долларов за баррель.
 
