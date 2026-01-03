https://1prime.ru/20260103/venesuela-866182956.html

Эксперт рассказал о последствиях ужесточения нефтяной блокады Венесуэлы

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Дальнейшее ужесточение нефтяной блокады Венесуэлы со стороны США уберет с рынка венесуэльские 500-600 тысяч баррелей в сутки, в результате этого цены могут вырасти в краткосрочной перспективе до 65-70 долларов за баррель, выразил свое мнение в интервью РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Позднее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Власти Венесуэлы заявляли, что цель нападения США - взять под контроль ее нефть и минеральные ресурсы, передавало агентство Рейтер. "По поводу Венесуэлы. В краткосрочной перспективе ситуация может толкнуть цены вверх, то есть в район 65-70 долларов за баррель, потому что ожидается, что США при нынешнем сценарии будут ужесточать контроль экспорта нефти из Венесуэлы, то есть будет проводить более жесткую блокаду", - сказал РИА Новости Юшков. Эксперт допустил, что Венесуэла, уже сократившая экспорт нефти, может быть вынуждена остановить его. Венесуэла мировой лидер по запасам нефти, но добыча и экспорт сравнительно невелики. По словам Юшкова, экспортирует страна порядка 500-600 тысяч баррелей в сутки про добыче около 900 тысяч баррелей в сутки. "Нефтяной рынок сейчас замер и находится в неком замешательстве. Потому что, с одной стороны, в краткосрочной перспективе блокада венесуэльской нефти должна привести к увеличению цен, потому что предложение на рынке сокращается, а с другой стороны, она может привести к дальнейшему увеличению предложения", - считает Юшков. Предложение нефти на мировом рынке вырастет, по его мнению, если американские нефтяные компании придут в Венесуэлу со своими технологиями добычи. Тогда добыча в стране будет расти, хотя и не очень быстрыми темпами. Рост предложения нефти, в свою очередь, привлечет снижение мировых цен, продолжил Юшков. А низкие цены сделают добычу в Венесуэле нерентабельной: страна обладает сложными в добыче запасами, требующими больших инвестиций. "Поэтому низкие цены будут тормозить развитие добычи, и мы можем оказаться в некой ловушке. С одной стороны, все будут ожидать увеличения добычи, и поэтому … цены будут низкие. Из-за того, что цены низкие, восстановление добычи будет тормозиться в Венесуэле", - заметил эксперт, добавив, что в среднесрочной перспективе цены вернутся к текущему уровню - около 60 долларов за баррель.

