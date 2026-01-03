Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным лидером страны - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/venesuela-866192306.html
Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным лидером страны
Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным лидером страны - 03.01.2026, ПРАЙМ
Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным лидером страны
Президент Николас Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы, заявила вице-президент страны Делси Родригес. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T22:45+0300
2026-01-03T22:45+0300
нефть
венесуэла
сша
вашингтон
николас мадуро
дональд трамп
мид
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82906/28/829062892_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_277235f27ede208350af8f235e7a503f.jpg
КАРАКАС, 3 янв – ПРАЙМ. Президент Николас Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы, заявила вице-президент страны Делси Родригес. "В этой стране есть только один президент, его зовут Николас Мадуро Морос", - подчеркнула она на совещании Совета обороны после нападения США. В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
https://1prime.ru/20260103/ssha-866191294.html
венесуэла
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82906/28/829062892_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a338b47ac518c0facb19ff95dd5e31e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, вашингтон, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон, в мире
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Николас Мадуро, Дональд Трамп, МИД, ООН, В мире
22:45 03.01.2026
 
Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным лидером страны

Вице-президент Венесуэлы Родригес: Мадуро остается единственным лидером страны

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАРАКАС, 3 янв – ПРАЙМ. Президент Николас Мадуро остается единственным лидером Венесуэлы, заявила вице-президент страны Делси Родригес.
"В этой стране есть только один президент, его зовут Николас Мадуро Морос", - подчеркнула она на совещании Совета обороны после нападения США.
В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Народ спокоен и един на фоне атаки США, заявил глава МИД Венесуэлы
22:25
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАВАШИНГТОННиколас МадуроДональд ТрампМИДООНВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала