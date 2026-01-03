Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла заявила о готовности к защите своих природных ресурсов - 03.01.2026
Венесуэла заявила о готовности к защите своих природных ресурсов
Венесуэла заявила о готовности к защите своих природных ресурсов - 03.01.2026, ПРАЙМ
Венесуэла заявила о готовности к защите своих природных ресурсов
Венесуэла готова к защите своих природных ресурсов, сообщила вице-президент страны Делси Родригес. | 03.01.2026, ПРАЙМ
КАРАКАС, 3 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла готова к защите своих природных ресурсов, сообщила вице-президент страны Делси Родригес. В субботу Родригес созвала совет национальной обороны. "Мы готовы защищать Венесуэлу, мы готовы защищать наши натуральные ресурсы, которые должны служить для национального развития", - сказала она. В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Венесуэла заявила о готовности к защите своих природных ресурсов

© tyo.Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
КАРАКАС, 3 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла готова к защите своих природных ресурсов, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.
В субботу Родригес созвала совет национальной обороны.
"Мы готовы защищать Венесуэлу, мы готовы защищать наши натуральные ресурсы, которые должны служить для национального развития", - сказала она.
В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Родригес: произошедшее с Венесуэлой может случиться с любой страной региона
Заголовок открываемого материала