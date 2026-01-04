Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Газпром нефти" рассказали, как встретить Новый год в Арктике - 04.01.2026
В "Газпром нефти" рассказали, как встретить Новый год в Арктике
В "Газпром нефти" рассказали, как встретить Новый год в Арктике
07:56 04.01.2026
 
В "Газпром нефти" рассказали, как встретить Новый год в Арктике

"Газпром нефть": северное сияние в новогоднюю ночь сулит удачу на нефтяном промысле

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Среди нефтяников есть примета, что если попасть на вахту на месторождение в Арктике и загадать там желание, то оно обязательно сбудется, а северное сияние в новогоднюю ночь сулит удачу на нефтяном промысле, рассказали РИА Новости в "Газпром нефти".
Добыча нефти никогда не останавливается, и даже новогодняя ночь на вахте - рабочая. Для непрерывности и безопасности процессов коллектив трудится в несколько смен. Часть сотрудников "Газпром нефти" на месторождениях встречает Новый год на рабочем месте, поэтому для них символическое празднование проходит в обед 1 января.
"Встретить Новый год на вахте в Арктике или в автономии среди якутской тайги считается хорошей приметой. Сотрудники арктических промыслов делятся, что загаданное в новогоднюю ночь на вахте желание обязательно сбывается, а северное сияние в ночь на 1 января - к удаче для всего промысла", - рассказали в "Газпром нефти".
Традиционно вахтовики украшают промысел и устанавливают ель. Но зажигать огни на елках принято не сразу. А две елки ставят даже на "Приразломной" - единственной нефтедобывающей платформе на российском арктическом шельфе в Баренцевом море.
"Одну - в зоне прилета, через которую после вертолета проходят все прибывающие на вахту сотрудники, и вторую - в столовой. Под елку сажают мягкие игрушки - моржа и белого медведя - арктических животных, которых можно встретить в Баренцевом море. Зажигать огни на новогодней ели и праздничную иллюминацию на месторождениях во всех регионах принято после подтверждения выполнения бизнес-плана", - отметили в компании.
В сам праздничный день нередко проходят встречи в формате конференц-связи сотен работников "Газпром нефти", находящихся как в городах, так и на месторождениях в разных регионах - от Оренбуржья до Дальнего Востока. Также часто в преддверии Нового года сотрудники промыслов проводят товарищеские матчи и соревнования, устраивают квизы и командные игры. По традиции в новогоднюю ночь вахтовики смотрят обращение президента России.
Что касается новогоднего стола для вахтовиков, то на нем всегда есть как традиционные новогодние салаты - сельдь под шубой и оливье, - так и разнообразные фрукты, фирменные блюда от поваров и десерты, в том числе с местной ягодой - северной клюквой и брусникой.
"Меню формируется с учетом пожеланий коллектива. Алкоголь под строгим запретом, и в новогоднюю ночь сотрудники поднимают бокалы с безалкогольными напитками - соками и лимонадом. На месторождениях "Газпром нефти" работают сотрудники из всех регионов России, и, собираясь на новогоднюю вахту, они созваниваются и обсуждают, кто и что привезет из местных деликатесов", - рассказали в компании.
Сотрудники часто обмениваются небольшими подарками, но не только между собой.
"На арктических промыслах есть традиция поздравлять соседей - коренных жителей Севера. Например, коллектив Восточно-Мессояхского - самого северного материкового месторождения России - ежегодно поздравляет детей из ближайших оленеводческих стойбищ. Ребятам вручают новогодние подарки, а взрослым - сладкие пироги, испеченные в арктической столовой. В этот период в тундру к родителям возвращаются школьники из интернатов", - поделились в "Газпром нефти".
 
Заголовок открываемого материала