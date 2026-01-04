Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дании запаниковали из-за послания США после атаки на Венесуэлу - 04.01.2026
В Дании запаниковали из-за послания США после атаки на Венесуэлу
В Дании запаниковали из-за послания США после атаки на Венесуэлу - 04.01.2026, ПРАЙМ
В Дании запаниковали из-за послания США после атаки на Венесуэлу
США должны уважать территориальную целостность Дании, написал датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен в соцсети X. | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T16:30+0300
2026-01-04T16:30+0300
нефть
дания
сша
венесуэла
мадуро
нато
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176841_0:58:476:326_1920x0_80_0_0_3a14b0d5fb175dfe76e57631feafa129.jpg
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. США должны уважать территориальную целостность Дании, написал датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен в соцсети X."Мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания", — написал дипломат.Так он отреагировал на пост супруги замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера, в котором она опубликовала карту с окрашенной в цвета американского флага Гренландией, написав "скоро".Серенсен напомнил, что США и Дания союзники, а Гренландия входит в состав НАТО.В воскресенье британская газета Guardian писала, что следующими целями Вашингтона после Венесуэлы могут стать Иран и Дания.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
дания
сша
венесуэла
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176841_0:14:476:371_1920x0_80_0_0_25f48089e6b0a25ee19d93cd61d8d633.jpg
1920
1920
true
нефть, дания, сша, венесуэла, мадуро, нато, мид, оон
Нефть, ДАНИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА, Мадуро, НАТО, МИД, ООН
В Дании запаниковали из-за послания США после атаки на Венесуэлу

Серенсен: США должны уважать территориальную целостность Дании

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. США должны уважать территориальную целостность Дании, написал датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен в соцсети X.
"Мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания", — написал дипломат.
Так он отреагировал на пост супруги замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера, в котором она опубликовала карту с окрашенной в цвета американского флага Гренландией, написав "скоро".
Серенсен напомнил, что США и Дания союзники, а Гренландия входит в состав НАТО.
В воскресенье британская газета Guardian писала, что следующими целями Вашингтона после Венесуэлы могут стать Иран и Дания.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Нефть ДАНИЯ США ВЕНЕСУЭЛА Мадуро НАТО МИД ООН
 
 
