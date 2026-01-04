https://1prime.ru/20260104/neft-866205133.html
Восьмерка ОПЕК+ сохранила планы заморозить предел нефтедобычи
2026-01-04T15:29+0300
нефть
саудовская аравия
оаэ
казахстан
опек
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) сохранили планы заморозить максимально разрешенный уровень нефтедобычи в первом квартале 2026 года на уровне декабря 2025 года, следует из коммюнике по итогам онлайн-встречи в воскресенье. "Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить поэтапное увеличение объемов производства в феврале и марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями", - говорится в сообщении.
