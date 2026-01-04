https://1prime.ru/20260104/opek-866205265.html

Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ пройдет в феврале

Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 1 февраля, сообщается в коммюнике ОПЕК | 04.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 1 февраля, сообщается в коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье. "Восемь стран (ОПЕК+ – ред.) встретятся 1 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

