"Вызывает тревогу": названы новые цели атаки Трампа после Венесуэлы

"Вызывает тревогу": названы новые цели атаки Трампа после Венесуэлы

04.01.2026

МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Британская газета Guardian сообщает, что после Венесуэлы США могут обратить свое внимание на Иран и Данию. "События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям", — упоминается в статье. Газета отмечает, что действия Дональда Трампа ускоряют процесс формирования мира, где ключевыми становятся противостояния за сферы влияния, а итог борьбы определяется военной мощью и готовностью ее проявить."В последние дни Трамп заявлял, что США встанут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его представители продолжали угрожать установлением контроля над Гренландией любыми необходимыми средствами", — говорится в статье. 3 января президент США Дональд Трамп заявил о проведении масштабной атаки на Венесуэлу, в ходе которой венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены за границу. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе, утверждая, что операцию провели бойцы элитного подразделения Delta Force. Венесуэльские власти заявили, что не знают местонахождение Мадуро и потребовали доказательств, что он жив. Впоследствии Трамп опубликовал фотографию с Мадуро, находящимся, по его словам, на борту американского судна. Некоторые конгрессмены в США расценили операцию как незаконную, однако в администрации заявили о намерении привлечь Мадуро к суду. МИД Венесуэлы уведомил о планах обратиться в международные организации по поводу действий Вашингтона и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН. Министерство иностранных дел России выразило солидарность с гражданами Венесуэлы, заявив о крайнем беспокойстве в связи с насильственным удалением из страны Мадуро и его супруги в результате агрессивных действий США. Российские дипломаты призвали освободить Мадуро и его жену и избегать дальнейшего обострения обстановки вокруг Венесуэлы.

