"Вызывает тревогу": названы новые цели атаки Трампа после Венесуэлы
"Вызывает тревогу": названы новые цели атаки Трампа после Венесуэлы
"Вызывает тревогу": названы новые цели атаки Трампа после Венесуэлы - 04.01.2026
"Вызывает тревогу": названы новые цели атаки Трампа после Венесуэлы
Британская газета Guardian сообщает, что после Венесуэлы США могут обратить свое внимание на Иран и Данию. | 04.01.2026
2026-01-04T05:20+0300
2026-01-04T05:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg
МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Британская газета Guardian сообщает, что после Венесуэлы США могут обратить свое внимание на Иран и Данию. "События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям", — упоминается в статье. Газета отмечает, что действия Дональда Трампа ускоряют процесс формирования мира, где ключевыми становятся противостояния за сферы влияния, а итог борьбы определяется военной мощью и готовностью ее проявить."В последние дни Трамп заявлял, что США встанут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его представители продолжали угрожать установлением контроля над Гренландией любыми необходимыми средствами", — говорится в статье. 3 января президент США Дональд Трамп заявил о проведении масштабной атаки на Венесуэлу, в ходе которой венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены за границу. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе, утверждая, что операцию провели бойцы элитного подразделения Delta Force. Венесуэльские власти заявили, что не знают местонахождение Мадуро и потребовали доказательств, что он жив. Впоследствии Трамп опубликовал фотографию с Мадуро, находящимся, по его словам, на борту американского судна. Некоторые конгрессмены в США расценили операцию как незаконную, однако в администрации заявили о намерении привлечь Мадуро к суду. МИД Венесуэлы уведомил о планах обратиться в международные организации по поводу действий Вашингтона и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН. Министерство иностранных дел России выразило солидарность с гражданами Венесуэлы, заявив о крайнем беспокойстве в связи с насильственным удалением из страны Мадуро и его супруги в результате агрессивных действий США. Российские дипломаты призвали освободить Мадуро и его жену и избегать дальнейшего обострения обстановки вокруг Венесуэлы.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_150:0:2291:1606_1920x0_80_0_0_b8cf3522af7c1e06610f0dff493d3c7e.jpg
1920
1920
true
05:20 04.01.2026
 
"Вызывает тревогу": названы новые цели атаки Трампа после Венесуэлы

Guardian: следующими целями для атаки США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Британская газета Guardian сообщает, что после Венесуэлы США могут обратить свое внимание на Иран и Данию.
"События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям", — упоминается в статье.
Газета отмечает, что действия Дональда Трампа ускоряют процесс формирования мира, где ключевыми становятся противостояния за сферы влияния, а итог борьбы определяется военной мощью и готовностью ее проявить.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
"Где ваша смелость?": в Раде обратились к Трампу с новой целью для атаки
05:01
"В последние дни Трамп заявлял, что США встанут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его представители продолжали угрожать установлением контроля над Гренландией любыми необходимыми средствами", — говорится в статье.
3 января президент США Дональд Трамп заявил о проведении масштабной атаки на Венесуэлу, в ходе которой венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены за границу. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе, утверждая, что операцию провели бойцы элитного подразделения Delta Force.
Венесуэльские власти заявили, что не знают местонахождение Мадуро и потребовали доказательств, что он жив. Впоследствии Трамп опубликовал фотографию с Мадуро, находящимся, по его словам, на борту американского судна.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
"На другую страну". В США сделали дерзкое заявление после захвата Мадуро
Вчера, 23:49
Некоторые конгрессмены в США расценили операцию как незаконную, однако в администрации заявили о намерении привлечь Мадуро к суду. МИД Венесуэлы уведомил о планах обратиться в международные организации по поводу действий Вашингтона и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Министерство иностранных дел России выразило солидарность с гражданами Венесуэлы, заявив о крайнем беспокойстве в связи с насильственным удалением из страны Мадуро и его супруги в результате агрессивных действий США. Российские дипломаты призвали освободить Мадуро и его жену и избегать дальнейшего обострения обстановки вокруг Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Евродепутат назвал похищение Мадуро государственным терроризмом
Вчера, 23:21
 
Нефть, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ИРАН, Николас Мадуро, Дональд Трамп, МИД, ООН, МИД РФ
 
 
