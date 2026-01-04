"Вызывает тревогу": названы новые цели атаки Трампа после Венесуэлы
Guardian: следующими целями для атаки США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 4 января — ПРАЙМ. Британская газета Guardian сообщает, что после Венесуэлы США могут обратить свое внимание на Иран и Данию.
Газета отмечает, что действия Дональда Трампа ускоряют процесс формирования мира, где ключевыми становятся противостояния за сферы влияния, а итог борьбы определяется военной мощью и готовностью ее проявить.
"В последние дни Трамп заявлял, что США встанут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его представители продолжали угрожать установлением контроля над Гренландией любыми необходимыми средствами", — говорится в статье.
3 января президент США Дональд Трамп заявил о проведении масштабной атаки на Венесуэлу, в ходе которой венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены за границу. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе, утверждая, что операцию провели бойцы элитного подразделения Delta Force.
Венесуэльские власти заявили, что не знают местонахождение Мадуро и потребовали доказательств, что он жив. Впоследствии Трамп опубликовал фотографию с Мадуро, находящимся, по его словам, на борту американского судна.
Некоторые конгрессмены в США расценили операцию как незаконную, однако в администрации заявили о намерении привлечь Мадуро к суду. МИД Венесуэлы уведомил о планах обратиться в международные организации по поводу действий Вашингтона и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Министерство иностранных дел России выразило солидарность с гражданами Венесуэлы, заявив о крайнем беспокойстве в связи с насильственным удалением из страны Мадуро и его супруги в результате агрессивных действий США. Российские дипломаты призвали освободить Мадуро и его жену и избегать дальнейшего обострения обстановки вокруг Венесуэлы.