https://1prime.ru/20260104/ssha-866204495.html

СМИ выяснили, почему США хотели провести операцию в Венесуэле в праздника

СМИ выяснили, почему США хотели провести операцию в Венесуэле в праздника - 04.01.2026, ПРАЙМ

СМИ выяснили, почему США хотели провести операцию в Венесуэле в праздника

США хотели провести операцию в Венесуэле в праздничный период, поскольку многие венесуэльские военные в это время были в увольнении, сообщает газета New York... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T14:36+0300

2026-01-04T14:36+0300

2026-01-04T14:36+0300

мировая экономика

нефть

сша

венесуэла

вашингтон

николас мадуро

дональд трамп

мид

оон

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866175224_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_44e67ff190ac19deb692657be8927782.jpg

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. США хотели провести операцию в Венесуэле в праздничный период, поскольку многие венесуэльские военные в это время были в увольнении, сообщает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника. Телеканал CBS в субботу сообщил, что проведение операции США с нанесением наземных ударов по территории Венесуэлы, изначально запланированной на Рождество, несколько раз откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение военных операций в Венесуэле еще до наступления Рождества в США. "Военные США хотели провести операцию в праздничный период, поскольку многие правительственные чиновники ушли в отпуск и поскольку значительное число венесуэльских военнослужащих были в увольнении", - пишет издание. Как заявил газете один из источников, если бы погодные условия не позволили провести операцию в субботу, ее могли бы отложить до середины января. Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН. МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.

https://1prime.ru/20260104/ataka-866203673.html

сша

венесуэла

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, нефть, сша, венесуэла, вашингтон, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон, new york times