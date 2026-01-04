Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ выяснили, почему США хотели провести операцию в Венесуэле в праздника - 04.01.2026
СМИ выяснили, почему США хотели провести операцию в Венесуэле в праздника
СМИ выяснили, почему США хотели провести операцию в Венесуэле в праздника - 04.01.2026, ПРАЙМ
СМИ выяснили, почему США хотели провести операцию в Венесуэле в праздника
США хотели провести операцию в Венесуэле в праздничный период, поскольку многие венесуэльские военные в это время были в увольнении, сообщает газета New York... | 04.01.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866175224_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_44e67ff190ac19deb692657be8927782.jpg
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. США хотели провести операцию в Венесуэле в праздничный период, поскольку многие венесуэльские военные в это время были в увольнении, сообщает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника. Телеканал CBS в субботу сообщил, что проведение операции США с нанесением наземных ударов по территории Венесуэлы, изначально запланированной на Рождество, несколько раз откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение военных операций в Венесуэле еще до наступления Рождества в США. "Военные США хотели провести операцию в праздничный период, поскольку многие правительственные чиновники ушли в отпуск и поскольку значительное число венесуэльских военнослужащих были в увольнении", - пишет издание. Как заявил газете один из источников, если бы погодные условия не позволили провести операцию в субботу, ее могли бы отложить до середины января. Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН. МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
14:36 04.01.2026
 
СМИ выяснили, почему США хотели провести операцию в Венесуэле в праздника

NYT: США планировали операцию в Венесуэле в праздники, поскольку многие военные отдыхали

© AP Photo / Matias Delacroix
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
© AP Photo / Matias Delacroix
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. США хотели провести операцию в Венесуэле в праздничный период, поскольку многие венесуэльские военные в это время были в увольнении, сообщает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.
Телеканал CBS в субботу сообщил, что проведение операции США с нанесением наземных ударов по территории Венесуэлы, изначально запланированной на Рождество, несколько раз откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение военных операций в Венесуэле еще до наступления Рождества в США.
"Военные США хотели провести операцию в праздничный период, поскольку многие правительственные чиновники ушли в отпуск и поскольку значительное число венесуэльских военнослужащих были в увольнении", - пишет издание.
Как заявил газете один из источников, если бы погодные условия не позволили провести операцию в субботу, ее могли бы отложить до середины января.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
