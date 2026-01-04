"Дадут о себе знать". На Западе сделали резкое заявление об атаке США
Пилкингтон: Венесуэла падет, если стратегия давления США не сработает
Атака США на Каракасе

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Венесуэлу и другие страны Латинской Америки настигнет кризис, если стратегия давления со стороны США не сработает, предположил экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.
"США сейчас придерживаются стратегии давления. Но если она не сработает, Венесуэла рухнет, и последствия краха государства среднего размера в Латинской Америке дадут о себе знать. При таком сценарии на континенте может возникнуть хаос куда более масштабный, чем в Европе", — считает он.
По словам Пилкингтона, кризис в Венесуэле "может привести к череде крахов других политических режимов — от Колумбии до Мексики".
В ночь на субботу в венесуэльской столице прогремели взрывы. Позже Дональд Трамп заявил, что США нанесли масштабные удары по городу, а Мадуро и его жена были захвачены и переправлены на корабле за пределы страны.
Президент США также выразил намерение Вашингтона управлять Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.
В Венесуэле, где временной главой государства стала вице-президент Делси Родригес, заявили, что цель нападения США — контроль над нефтью и минеральными ресурсами. Министерство иностранных дел страны запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН и планирует обратиться в другие международные инстанции. По словам главы ведомства Ивана Хиля Пинто, атака привела к гибели гражданских лиц и военных.
Россия выразила глубокую обеспокоенность произошедшим и подтвердила свою солидарность с народом Венесуэлы, поддерживая ее стремление защищать национальные интересы. В Москве назвали захват Мадуро недопустимым нарушением суверенитета страны и потребовали от американской администрации освободить президента и его супругу.