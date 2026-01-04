https://1prime.ru/20260104/strany-866195305.html

Восемь стран ОПЕК+ обсудят дальнейшие планы по добыче нефти 4 января

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (помимо существующих квот) ограничениями добычи нефти (Россия, Саудовская Аравия, Алжир, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Ирак и Оман) на онлайн-заседании 4 января обсудят дальнейшие планы относительно добычи. "Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатый в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале страны ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. На январь-март ОПЕК+ пока приостановил выход из ограничений. И в воскресенье они могут подтвердить это решение, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Четыре страны - Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман - должны с ноября 2025 года до июля 2026 года компенсировать ранее допущенную излишнюю добычу суммарно на 4,589 миллиона баррелей в сутки. Поэтому, согласно расчетам РИА Новости, из-за графика компенсаций в январе "восьмерке" разрешено добывать на 128 тысяч баррелей в сутки меньше нефти, чем в декабре.

2026

