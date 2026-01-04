https://1prime.ru/20260104/tramp-866208937.html

"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа и Зеленского

"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа и Зеленского - 04.01.2026, ПРАЙМ

"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа и Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп в личных беседах с Владимиром Зеленским проявляет гораздо большую жесткость, чем на публике, такое мнение выразил экс-советник... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T22:49+0300

2026-01-04T22:49+0300

2026-01-04T22:51+0300

спецоперация на украине

украина

анкоридж

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп в личных беседах с Владимиром Зеленским проявляет гораздо большую жесткость, чем на публике, такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive"."Трамп упоминал о гарантиях для Украины. <…> Я не знаю, что он говорил в частном порядке Владимиру Зеленскому. Подозреваю, что с глазу на глаз он был с ним гораздо, гораздо жестче, чем видим мы. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что он не раз ясно давал понять, что Украина проиграла в конфликте", — сказал он.По мнению эксперта, использование слова "гарантии" в отношении Украины звучит "довольно поверхностно". В четверг New York Times написала, что на личных встречах с помощниками Трамп называл Зеленского ублюдком. Причиной газета указывает личные счета американского лидера как с Украиной, так и с главой киевского режима, которые создали президенту США значительные политические трудности еще в прошлом. В пятницу Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила, что коммуникация Зеленского с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде была крайне негативной. Как сообщает издание, украинская делегация была весьма разочарована положительной реакцией на позицию России по урегулированию на Украине. На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Путин призвал американского коллегу и дальше придерживаться договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

https://1prime.ru/20260101/ukraina-866144941.html

https://1prime.ru/20260102/odessa-866165600.html

украина

анкоридж

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, анкоридж, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин