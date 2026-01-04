Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа и Зеленского - 04.01.2026
Спецоперация на Украине
"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа и Зеленского
2026-01-04T22:49+0300
2026-01-04T22:51+0300
спецоперация на украине
украина
анкоридж
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп в личных беседах с Владимиром Зеленским проявляет гораздо большую жесткость, чем на публике, такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive"."Трамп упоминал о гарантиях для Украины. &lt;…&gt; Я не знаю, что он говорил в частном порядке Владимиру Зеленскому. Подозреваю, что с глазу на глаз он был с ним гораздо, гораздо жестче, чем видим мы. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что он не раз ясно давал понять, что Украина проиграла в конфликте", — сказал он.По мнению эксперта, использование слова "гарантии" в отношении Украины звучит "довольно поверхностно". В четверг New York Times написала, что на личных встречах с помощниками Трамп называл Зеленского ублюдком. Причиной газета указывает личные счета американского лидера как с Украиной, так и с главой киевского режима, которые создали президенту США значительные политические трудности еще в прошлом. В пятницу Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила, что коммуникация Зеленского с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде была крайне негативной. Как сообщает издание, украинская делегация была весьма разочарована положительной реакцией на позицию России по урегулированию на Украине. На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Путин призвал американского коллегу и дальше придерживаться договоренностей, достигнутых в Анкоридже.
украина
анкоридж
сша
украина, анкоридж, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Анкоридж, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
22:49 04.01.2026 (обновлено: 22:51 04.01.2026)
 
"Гораздо жестче". В США высказались о переговорах Трампа и Зеленского

Макгрегор: Трамп может быть жестче с Зеленским с глазу на глаз, чем публично

Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп в личных беседах с Владимиром Зеленским проявляет гораздо большую жесткость, чем на публике, такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Трамп упоминал о гарантиях для Украины. <…> Я не знаю, что он говорил в частном порядке Владимиру Зеленскому. Подозреваю, что с глазу на глаз он был с ним гораздо, гораздо жестче, чем видим мы. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что он не раз ясно давал понять, что Украина проиграла в конфликте", — сказал он.
По мнению эксперта, использование слова "гарантии" в отношении Украины звучит "довольно поверхностно".
В четверг New York Times написала, что на личных встречах с помощниками Трамп называл Зеленского ублюдком. Причиной газета указывает личные счета американского лидера как с Украиной, так и с главой киевского режима, которые создали президенту США значительные политические трудности еще в прошлом.
В пятницу Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила, что коммуникация Зеленского с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде была крайне негативной. Как сообщает издание, украинская делегация была весьма разочарована положительной реакцией на позицию России по урегулированию на Украине.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Путин призвал американского коллегу и дальше придерживаться договоренностей, достигнутых в Анкоридже.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНААнкориджСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
