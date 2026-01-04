https://1prime.ru/20260104/venesuela-866195725.html

В Венесуэле парализован экспорт нефти

2026-01-04T01:51+0300

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Экспорт нефти Венесуэлы парализован на фоне военной операции США в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре неназванных источника. Агентство уточняет, что капитаны портов Венесуэлы не получают одобрение на отправку танкеров с нефтью из страны. "Экспорт нефти из Венесуэлы, который сократился до минимума на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом блокады всех танкеров, находящихся под санкциями... теперь парализован, поскольку капитаны портов не получили запросы на разрешение на отплытие для загруженных судов", - рассказали агентству четыре источника. Рейтер добавляет со ссылкой на данные сервиса мониторинга судов TankerTrackers, что несколько судов с сырой нефтью в Венесуэле, которые должны были направляться в сторону США и стран Азии, не вышли в море. Другие танкеры, которые должны были нагрузиться топливом, покинули страну пустыми. В частности, в субботу в главном нефтяном порту страны Хосе загрузка танкеров не производилась. Рейтер отмечает со ссылкой на неназванные источники, что такая остановка экспорта может вынудить страну сократить добычу нефти. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на данные по отслеживанию судов и морских брокеров сообщало, что танкер, направлявшийся в Венесуэлу за нефтью, сменил курс и теперь направляется в Нигерию, еще четыре судна прекратили движение после того, как Венесуэла подверглась атаке со стороны США. Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

