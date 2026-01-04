https://1prime.ru/20260104/venesuela-866202565.html

СМИ: США требуют от нефтяных компаний крупных инвестиций в Венесуэлу

СМИ: США требуют от нефтяных компаний крупных инвестиций в Венесуэлу - 04.01.2026, ПРАЙМ

СМИ: США требуют от нефтяных компаний крупных инвестиций в Венесуэлу

Администрация президента США Дональда Трампа требует от нефтяных компаний крупных инвестиций в Венесуэлу, если они хотят получить компенсации за свои активы,... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T13:05+0300

2026-01-04T13:05+0300

2026-01-04T13:05+0300

нефть

венесуэла

сша

нью-йорк

николас мадуро

дональд трамп

мид

politico

pdvsa

https://cdnn.1prime.ru/img/76160/17/761601715_0:0:1380:776_1920x0_80_0_0_5adb3540ead1035d2b3c78012b1286cc.jpg

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа требует от нефтяных компаний крупных инвестиций в Венесуэлу, если они хотят получить компенсации за свои активы, изъятые в латиноамериканской стране, сообщает газета Politico со ссылкой на два источника. "Чиновники администрации в течение последних недель заявили руководителям нефтяных компаний, что, если они хотят получить компенсации за свои вышки, трубопроводы и другое изъятое имущество, то они должны быть готовы вернуться в Венесуэлу сейчас и вложить значительные средства в восстановление ее разрушенной нефтяной промышленности", - пишет издание. Представители отрасли при этом заявили, что подобное послание вызывает у них опасения в связи со сложностью восстановления пришедших в упадок месторождений в стране, где пока неясно, кто будет править в обозримом будущем. По словам источника, США сделали свое предложение примерно 10 дней назад, сообщает издание. Один из руководителей нефтяных компаний заявил газете, что на переговорах с администрацией обсуждалась судьба венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. По его словам, у США пока нет планов по ее денационализации или продаже с аукциона, но они намерены полностью поменять ее руководство. Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

https://1prime.ru/20260104/ataka-866198912.html

https://1prime.ru/20260104/signal-866198651.html

венесуэла

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, мид, politico, pdvsa