США оставят в силе ограничения на экспорт нефти из Венесуэлы, пишут СМИ - 04.01.2026
США оставят в силе ограничения на экспорт нефти из Венесуэлы, пишут СМИ
2026-01-04T13:10+0300
2026-01-04T13:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
13:10 04.01.2026
 
США оставят в силе ограничения на экспорт нефти из Венесуэлы, пишут СМИ

NYT: США оставят в силе ограничения на нефть как рычаг влияния на Венесуэлу

Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© flickr.com / ctam
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. США пока оставят в силе ограничения на экспорт венесуэльской нефти, чтобы сохранить рычаги влияния на Венесуэлу после захвата президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
"США пока оставят в силе ограничения на экспорт венесуэльской нефти", - говорится в статье.
При этом, как пишет издание, некоторые участники переговоров надеются, что США перестанет задерживать венесуэльские танкеры и выдаст больше разрешений американским компаниям на работу в Венесуэле с целью оживить ее экономику и дать вице-президенту страны Делси Родригес на политический успех.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
