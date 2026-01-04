https://1prime.ru/20260104/vuchich-866206268.html
НПЗ NIS должен начать работу до 26 января, сообщил Вучич
НПЗ NIS должен начать работу до 26 января, сообщил Вучич - 04.01.2026, ПРАЙМ
НПЗ NIS должен начать работу до 26 января, сообщил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Нефтяной индустрии... | 04.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-04T16:46+0300
2026-01-04T16:46+0300
2026-01-04T16:46+0300
нефть
сербия
сша
хорватия
александр вучич
владимир путин
nis
газпром
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 4 янв – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, вступившими в силу 9 октября. "Ожидаем, до 15 января нам поступят первые 85 тысяч тонн (сырой нефти – ред.), уже 5 января оплачиваем. До 13-15 января поступят, и 17-18 января НПЗ начинает работать, что значит – смогут производить нефтепродукты от 25-26 января. Мы об этом разговаривали. Мы сейчас пополняем наши резервы нефтепродуктов, люди не должны беспокоиться", - сказал Вучич в воскресенье после заседания Совета национальной безопасности Сербии. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в ночь 1 января, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало "Нефтяной индустрии Сербии" лицензию на оперативную деятельность до 23 января. Компания-оператор Адриатического нефтепровода из Хорватии (JANAF) сообщила затем о возобновлении снабжения российско-сербской NIS сырой нефтью для переработки после приостановки действия санкций США. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS. Президент Сербии в конце декабря сообщил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании. Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS. Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
сербия
сша
хорватия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сербия, сша, хорватия, александр вучич, владимир путин, nis, газпром, нпз
Нефть, СЕРБИЯ, США, ХОРВАТИЯ, Александр Вучич, Владимир Путин, NIS, Газпром, НПЗ
НПЗ NIS должен начать работу до 26 января, сообщил Вучич
Вучич ожидает возобновления производства нефтепродуктов на НПЗ NIS 25-26 января
БЕЛГРАД, 4 янв – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, вступившими в силу 9 октября.
"Ожидаем, до 15 января нам поступят первые 85 тысяч тонн (сырой нефти – ред.), уже 5 января оплачиваем. До 13-15 января поступят, и 17-18 января НПЗ
начинает работать, что значит – смогут производить нефтепродукты от 25-26 января. Мы об этом разговаривали. Мы сейчас пополняем наши резервы нефтепродуктов, люди не должны беспокоиться", - сказал Вучич
в воскресенье после заседания Совета национальной безопасности Сербии
.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в ночь 1 января, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало "Нефтяной индустрии Сербии" лицензию на оперативную деятельность до 23 января.
Компания-оператор Адриатического нефтепровода из Хорватии (JANAF) сообщила затем о возобновлении снабжения российско-сербской NIS
сырой нефтью для переработки после приостановки действия санкций США
. JANAF
является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии
в Сербию.
Венгерская нефтегазовая компания MOL
и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" ранее подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.
Президент Сербии в конце декабря сообщил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.
Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Президент РФ Владимир Путин
19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти
" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга
, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.