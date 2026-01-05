https://1prime.ru/20260105/analitik-866212453.html

Аналитик рассказал, почему нефтяные цены зимой снижаются

Аналитик рассказал, почему нефтяные цены зимой снижаются - 05.01.2026, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, почему нефтяные цены зимой снижаются

Биржевые цены на нефть в мире зимой традиционно снижаются из-за сокращения спроса, но из-за этого они становятся довольно чувствительными к новостям, поэтому... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T07:27+0300

2026-01-05T07:27+0300

2026-01-05T07:27+0300

энергетика

нефть

китай

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866212453.jpg?1767587271

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на нефть в мире зимой традиционно снижаются из-за сокращения спроса, но из-за этого они становятся довольно чувствительными к новостям, поэтому склонны к волатильности, заявил РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. "Праздничные периоды традиционно рассматриваются инвесторами, как факторы краткосрочных поведенческих эффектов, однако их влияние носит неоднозначный и асимметричный характер. Ключевые каналы влияния на цены энергоносителей - это изменение физического спроса на нефть и нефтепродукты, изменения в цепочках поставок, а также сезонность", - сказал аналитик. Он добавил, что в развитых экономиках период новогодних праздников, как правило, сопровождается снижением деловой активности и, как следствие, сокращением промышленного спроса на энергоносители. Отчасти это компенсируется ростом пассажирских перевозок, но судя по историческим данным, полностью заместить выпадающие объемы не удается. "С октября по февраль в среднем с 1983 года наблюдается нисходящая динамика нефтяных цен. А в период с марта по сентябрь наоборот преимущественно рост цен", - добавил Бредихин. По его словам, причин у этого может быть несколько. С одной стороны, летом растут объемы пассажирских перевозок, так как начинаются сезоны отпусков, из-за чего растет потребление бензина, дизеля и авиационного керосина. Также в летние месяцы наблюдается высокая нагрузка на электросети из-за роста использования кондиционеров. С октября по февраль, наоборот, наблюдается низкий туристический сезон, из-за чего снижается спрос на моторное топливо. При этом нефть редко используется напрямую для генерации электроэнергии, в развитых странах она уступает природному газу в отоплении, однако в этот период растет потребление мазута, так как он все еще используется на отдельных электростанциях в качестве топлива, отметил Бредихин. Кроме того, пик запасов нефти достигается в марте-мае, а затем постепенно снижается к сентябрю. После этого начинается постепенный рост. Это объясняется тем, что с февраля по май нефтеперерабатывающие заводы увеличивают запасы перед летним сезоном. Летом растет спрос на топливо, из-за чего запасы сырой нефти снижаются. С сентября по ноябрь, как правило, проводятся плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), так как спрос на топливо низкий. "Таким образом, изменение цен перед новогодними праздниками носит случайный характер, чувствительный к начальным данным. Например, в данный момент рынок ожидает профицита нефти в 2026 году из-за увеличения квот на добычу со стороны стран ОПЕК+, что в свою очередь оказывает давление на котировки. Но в случае если в период новогодних праздников будут выходить новости, связанные с рынком нефти, на низкой ликвидности могут наблюдаться значительные колебания", - объяснил аналитик. Он пояснил, что аналогичная ситуация уже наблюдалась в конце 2024 года, когда Китай как крупнейший импортер нефти представил план по стимулированию экономики, что заставило аналитиков пересмотреть прогнозы по соотношению спроса и предложения на следующий год, из-за чего цена на нефть в мире росла вплоть до февраля 2025 года.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, китай, опек