Туроператоры предложат туристам альтернативные направления взамен Венесуэлы

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Туристам, которые планировали отдых в Венесуэле, туроператоры предложат выбрать альтернативные направления или вернут средства, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в понедельник Минэкономразвития на основании сообщения посольства России в Каракасе выпустило рекомендации российским туристам и туроператорам в связи с ситуацией в Венесуэле. В частности, министерство рекомендовало туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Венесуэлу, а россиянам - воздерживаться от турпоездок в эту страну до нормализации обстановки. "Тем же, кто только планировал поездки в будущем, туроператоры предложат выбор из альтернативных направлений или вернут средства", - говорится в сообщении АТОР. Как отметила в комментарии РИА Новости профессор кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий Президентской академии Галина Дехтярь, в связи с выпущенными рекомендациями туристы имеют право на возврат денежных средств. "Не надо создавать себе проблемы, услуга туризма должна быть в первую очередь безопасна. Если тур уже оплачен - туроператор должен осуществить полный возврат стоимости", - сказала Дехтярь. В министерстве экономического развития также напомнили, что в сложившейся ситуации в соответствии с действующим законодательством, туристы имеют право расторгнуть договор о реализации турпродукта. Если договор расторгнут до начала путешествия туристу средства возвращаются в полном размере, если путешествие уже началось - в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг. В тоже время в АТОР отметили, что на практике туристы чаще выбирают альтернативные направления, в том числе со сдвигом дат.

