Продажи новых машин в России упали на 19 процентов по итогам года - 05.01.2026, ПРАЙМ
Продажи новых машин в России упали на 19 процентов по итогам года
2026-01-05T10:04+0300
2026-01-05T10:06+0300
экономика
бизнес
россия
минпромторг
авто
МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России по итогам 2025 года снизились на 19% по сравнению с 2024 годом и составили 1,5 миллиона единиц, хотя в последний месяц года продажи выросли на 6% к декабрю 2024 года, до 155,5 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "По итогам 2025 года на территории Российской Федерации реализован 1 495 761 новый автомобиль (до трех лет), что на 19% меньше показателей прошлого года (1 835 907 штук)", - говорится в сообщении министерства. При этом в 2025 году рынок показал результат на 13% превышающий показатели более сдержанного по динамике 2023 года, когда на территории страны было реализовано 1 319 351 новое транспортное средство, отмечают в Минпромторге. Согласно данным, приведенным ведомством в таблицах, в декабре 2025 года продажи автомобилей всех сегментов суммарно составили 155 539 единиц, что на 6% больше, чем в декабре 2024 года.
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Авто
10:04 05.01.2026 (обновлено: 10:06 05.01.2026)
 
Продажи новых машин в России упали на 19 процентов по итогам года

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России по итогам 2025 года снизились на 19% по сравнению с 2024 годом и составили 1,5 миллиона единиц, хотя в последний месяц года продажи выросли на 6% к декабрю 2024 года, до 155,5 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"По итогам 2025 года на территории Российской Федерации реализован 1 495 761 новый автомобиль (до трех лет), что на 19% меньше показателей прошлого года (1 835 907 штук)", - говорится в сообщении министерства.
При этом в 2025 году рынок показал результат на 13% превышающий показатели более сдержанного по динамике 2023 года, когда на территории страны было реализовано 1 319 351 новое транспортное средство, отмечают в Минпромторге.
Согласно данным, приведенным ведомством в таблицах, в декабре 2025 года продажи автомобилей всех сегментов суммарно составили 155 539 единиц, что на 6% больше, чем в декабре 2024 года.
Мантуров оценил производство автомобилей в России в 2025 году
26 декабря 2025, 13:38
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМинпромторгАвто
 
 
