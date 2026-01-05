https://1prime.ru/20260105/avtomobili-866215662.html

Продажи новых машин в России упали на 19 процентов по итогам года

2026-01-05

2026-01-05T10:04+0300

2026-01-05T10:06+0300

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств в России по итогам 2025 года снизились на 19% по сравнению с 2024 годом и составили 1,5 миллиона единиц, хотя в последний месяц года продажи выросли на 6% к декабрю 2024 года, до 155,5 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "По итогам 2025 года на территории Российской Федерации реализован 1 495 761 новый автомобиль (до трех лет), что на 19% меньше показателей прошлого года (1 835 907 штук)", - говорится в сообщении министерства. При этом в 2025 году рынок показал результат на 13% превышающий показатели более сдержанного по динамике 2023 года, когда на территории страны было реализовано 1 319 351 новое транспортное средство, отмечают в Минпромторге. Согласно данным, приведенным ведомством в таблицах, в декабре 2025 года продажи автомобилей всех сегментов суммарно составили 155 539 единиц, что на 6% больше, чем в декабре 2024 года.

