Продажи новых легковых машин в России упали на 15 процентов в 2025 году

2026-01-05T10:22+0300

экономика

бизнес

россия

рф

минпромторг

авто

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года снизились на 15% по сравнению с 2024 годом и составили 1,3 миллиона единиц, а в декабре – выросли на 11% к декабрю 2024 года, до 135 тысяч штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1 316 789 штук (-15% по сравнению с 2024 годом)", - говорится в сообщении министерства. В таблицах, приведенных министерством, указывается, что в декабре продажи в этом сегменте составили 135 тысяч штук, что на 11% больше, чем в декабре 2024 года. В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) продажи в 2025 году составили 107,1 тысячи штук (-24% к 2024 году). В декабре было продано 11,5 тысяч LCV (-19% к декабрю 2024 года). По грузовым автомобилям снижение продаж в минувшем году наиболее ощутимое – они упали на 53% к 2024 году, до 57,6 тысячи штук. В последний месяц 2025 года продажи в этом сегменте снизились на 21% в годовом выражении, до 6,4 тысячи единиц. В сегменте автобусов продажи просели на 31% к предыдущему году и составили 14,3 тысячи штук, а в декабре – выросли на 12% в годовом выражении, до 2,6 тысячи штук.

