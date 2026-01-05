https://1prime.ru/20260105/birzhi-866033776.html

"Черный лебедь" свернул не туда: что ждет биржи в 2026-м

"Черный лебедь" свернул не туда: что ждет биржи в 2026-м - 05.01.2026, ПРАЙМ

"Черный лебедь" свернул не туда: что ждет биржи в 2026-м

Российский рынок акций завершил год на позитивной ноте — в районе 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Сулит ли 2026-й головокружительное ралли или участникам... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T07:07+0300

2026-01-05T07:07+0300

2026-01-05T07:07+0300

статья

рынок

мосбиржа

сша

китай

опек

венесуэла

джером пауэлл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864720407_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_aa91e0a0eee7a34b058a1578605346b2.jpg

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил год на позитивной ноте — в районе 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Сулит ли 2026-й головокружительное ралли или участникам рынка лучше подстелить соломки и приготовиться фиксировать убытки — в материале Прайм.На низком стартеСтрого говоря, далеко не весь минувший год индекс балансировал в районе 2700-2800. С января — рост, в феврале — больше 3000. Затем чередовались волны спада и роста, а на минимумах октября порой было и 2500 пунктов. Однако вопреки негативным ожиданиям обвала не случилось, а рынок ушел в узкий коридор 2750-2800, с чем и завершил 2025 год.Сейчас наиболее вероятный сценарий — не резкий взлет и не обвальное падение, а движение в режиме умеренной волатильности вокруг траектории денежно-кредитной политики, считает основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.Дальнейшее зависит от скорости и глубины снижения ключевой ставки. "По мере этого часть средств будет постепенно перетекать из депозитов и инструментов денежного рынка в акции и облигации. На фоне замедления инфляции рынок уже живет ожиданиями разворота к более мягким условиям", —отмечает эксперт.Среди влияющих на рынок факторов специалисты называют динамику инфляции, бюджетную политику, налоговую нагрузку, курс рубля и экспортные доходы.Деньги хлынут на рынокНо главное – приток инвестиций. Если ключевая ставка, как ожидается, опустится до 13-14% (а некоторые аналитики смело ставят и на 12%), деньги хлынут на рынок. Ведущие игроки в этом не сомневаются. "Сбер" ожидает пополнения брокерских счетов клиентов более чем на триллион рублей.Из-за уменьшения процентов по банковским депозитам многие сочтут, что безрисковый доход исчерпал себя, и обратятся к биржевым активам. Поэтому объем торгов сохранится на текущих рекордных уровнях или близко к этому. Рост котировок могут сдерживать возможное усиление фискального давления и конкуренция за ликвидность со стороны первичных размещений.Сегодня российский рынок сильно недооценен. Поэтому даже без увеличения прибылей компаний возможна переоценка на 20-25%. А с учетом дивидендов, которые в среднем дают девять-десять процентов годовых, совокупная доходность может быть еще выше. Крупнейшие инвесткомпании закладывают индекс Мосбиржи к концу 2026-го в 3000-3500 пунктов, указывает основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.Со щитом и на щитеНаилучшие перспективы в сложившейся ситуации у облигаций: прежде всего ОФЗ и качественных корпоративных выпусков. Они уже выигрывают на снижении ставки.В акциях потенциал роста сохраняется у компаний с устойчивым денежным потоком, предсказуемой дивидендной политикой и умеренной долговой нагрузкой, а также у экспортеров, чувствительных к курсу рубля."Наиболее устойчиво выглядят те, кто ориентирован на внутренний спрос: IT-сектор, телекомы, финансы, ретейл. Они меньше зависят от внешней конъюнктуры и смогут переложить возможное повышение НДС на потребителей", — считает Федор Сидоров.А вот нефтегазовый сектор находится под давлением: цены на Brent за год снизились на 14%, до 62-64 долларов. Металлурги тоже в зоне риска — многие уже сократили или приостановили дивиденды.Об угрозе рецессии в ряде секторов предупреждает и аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов."Мы отдаем предпочтение компаниям, которые в текущих непростых условиях способны показывать рост прибыли. С учетом низких цен на нефть, дефицита бюджета и, как нам кажется, израсходованного потенциала новых налогов девальвация рубля весьма вероятна, так что полезно иметь в портфеле квазивалютные облигации", — советует он.Снижение ставок и усиление инфляционных ожиданий, как правило, позитивны для золота — актива, традиционно рассматриваемого как защита от обесценивания денег. Драгметалл дорожает в период любых шоков, поэтому держать в нем часть инвестпортфеля будет нелишним.Риски и шансыГлавный фактор — геополитика. Игроки рынка надеются на достижение компромисса по главным мировым конфликтам, но не могут не закладывать и риски обострения.Если смотреть более детально, "черных лебедей" может подкинуть тарифная кампания США, которая уже толкает вверх цены на металлы. Велика вероятность ужесточения санкций, а также неопределенность с нефтью из России и Венесуэлы. Все это не спрогнозировать."С точки зрения макроэкономики ключевое значение имеет политика ФРС США — особенно с учетом истечения срока полномочий Джерома Пауэлла в середине 2026-го. Кто его сменит, какой курс выберет регулятор — неясно. Стоит упомянуть меры стимулирования экономики Китая как крупнейшего импортера многих видов сырья", —говорит портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.При этом эксперты отмечают, что потенциал падения на негативных новостях уже во многом исчерпан. А вот вероятность ощутимого роста при нормализации обстановки действительно высока. Так что 2026-й может стать годом возможностей для тех, кто готов к средне- и долгосрочным инвестициям, особенно во второй его половине, когда эффект от снижения ставки проявится в полной мере.

https://1prime.ru/20251229/ekonomika-865952326.html

https://1prime.ru/20251223/birzha-865851330.html

сша

китай

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, сша, китай, опек, венесуэла, джером пауэлл