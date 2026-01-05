Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260105/bomba-866234125.html
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО - 05.01.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО
Украинские военные жалуются на разрушительные последствия массированных ударов российского истребителя Су-34, оснащенного планирующими авиабомбами, пишет The... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T23:02+0300
2026-01-05T23:02+0300
спецоперация на украине
в мире
запад
всу
ростех
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859979004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7890e0ffb421d19e07eaa14569bd8e23.jpg
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на разрушительные последствия массированных ударов российского истребителя Су-34, оснащенного планирующими авиабомбами, пишет The Military Watch Magazine."При прямом попадании в место дислокации соотношение погибших достигает 80–90% минимум", — говорится в публикации.Отмечается, что средняя продолжительность жизни украинских боевиков на участках, подвергающихся таким ударам, составляет не более четырех часов.Ранее представители ВСУ неоднократно заявляли, что подобные боеприпасы способны разрушать даже хорошо укрепленные подземные бункеры и сравнивали их применение с "вратами в ад".В конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний.На основе опыта спецоперации самолет получил усовершенствования, которые позволяют ему еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования. Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач. Это делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://1prime.ru/20260105/udary-866233826.html
https://1prime.ru/20260105/vlast-866233672.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859979004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_421cc4cf11dc67420c037dc8088a1e21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, запад, всу, ростех, минобороны рф
Спецоперация на Украине, В мире, ЗАПАД, ВСУ, Ростех, Минобороны РФ
23:02 05.01.2026
 
На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО

MWM: удары авиабомб России уничтожают до 90% личного состава ВСУ

© РИА Новости . Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на разрушительные последствия массированных ударов российского истребителя Су-34, оснащенного планирующими авиабомбами, пишет The Military Watch Magazine.
"При прямом попадании в место дислокации соотношение погибших достигает 80–90% минимум", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
СМИ раскрыли тревожную правду о состоянии Зеленского после атак ВСУ
Вчера, 22:59
Отмечается, что средняя продолжительность жизни украинских боевиков на участках, подвергающихся таким ударам, составляет не более четырех часов.
Ранее представители ВСУ неоднократно заявляли, что подобные боеприпасы способны разрушать даже хорошо укрепленные подземные бункеры и сравнивали их применение с "вратами в ад".
В конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний.
На основе опыта спецоперации самолет получил усовершенствования, которые позволяют ему еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования. Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач. Это делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС России.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
На Западе рассказали, что произошло на Украине после ударов России
Вчера, 22:55
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Спецоперация на УкраинеВ миреЗАПАДВСУРостехМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала