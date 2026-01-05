На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО
MWM: удары авиабомб России уничтожают до 90% личного состава ВСУ
© РИА Новости . Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на разрушительные последствия массированных ударов российского истребителя Су-34, оснащенного планирующими авиабомбами, пишет The Military Watch Magazine.
"При прямом попадании в место дислокации соотношение погибших достигает 80–90% минимум", — говорится в публикации.
Отмечается, что средняя продолжительность жизни украинских боевиков на участках, подвергающихся таким ударам, составляет не более четырех часов.
Ранее представители ВСУ неоднократно заявляли, что подобные боеприпасы способны разрушать даже хорошо укрепленные подземные бункеры и сравнивали их применение с "вратами в ад".
В конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний.
На основе опыта спецоперации самолет получил усовершенствования, которые позволяют ему еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования. Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач. Это делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС России.
