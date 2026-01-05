https://1prime.ru/20260105/bomba-866234125.html

На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО

На Западе забили тревогу из-за происходящего в зоне СВО

2026-01-05T23:02+0300

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украинские военные жалуются на разрушительные последствия массированных ударов российского истребителя Су-34, оснащенного планирующими авиабомбами, пишет The Military Watch Magazine."При прямом попадании в место дислокации соотношение погибших достигает 80–90% минимум", — говорится в публикации.Отмечается, что средняя продолжительность жизни украинских боевиков на участках, подвергающихся таким ударам, составляет не более четырех часов.Ранее представители ВСУ неоднократно заявляли, что подобные боеприпасы способны разрушать даже хорошо укрепленные подземные бункеры и сравнивали их применение с "вратами в ад".В конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний.На основе опыта спецоперации самолет получил усовершенствования, которые позволяют ему еще точнее и мощнее поражать цели за сотни километров от аэродрома базирования. Су-34 благодаря своей универсальности и значительному арсеналу средств поражения может решать широкий спектр задач. Это делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

