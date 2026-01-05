Цены на Brent слабо отреагировали на операцию США в Венесуэле

https://1prime.ru/20260105/brent-866210340.html
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на нефть Brent с поставкой в марте слабо отреагировали на операцию США в Венесуэле, держатся чуть ниже 61 доллара за баррель, следует из данных торгов. Котировки открыли торговый день вблизи 60,4 доллара за баррель, что примерно на 0,6% ниже, чем цена закрытия в пятницу. По состоянию на 4.49 мск цены растут на 0,21%, в районе 60,9 доллара за баррель. Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители. В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
