Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на Brent слабо отреагировали на операцию США в Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260105/brent-866210340.html
Цены на Brent слабо отреагировали на операцию США в Венесуэле
Цены на Brent слабо отреагировали на операцию США в Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ
Цены на Brent слабо отреагировали на операцию США в Венесуэле
Биржевые цены на нефть Brent с поставкой в марте слабо отреагировали на операцию США в Венесуэле, держатся чуть ниже 61 доллара за баррель, следует из данных... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T05:15+0300
2026-01-05T05:16+0300
нефть
энергетика
рынок
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866210340.jpg?1767579394
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на нефть Brent с поставкой в марте слабо отреагировали на операцию США в Венесуэле, держатся чуть ниже 61 доллара за баррель, следует из данных торгов. Котировки открыли торговый день вблизи 60,4 доллара за баррель, что примерно на 0,6% ниже, чем цена закрытия в пятницу. По состоянию на 4.49 мск цены растут на 0,21%, в районе 60,9 доллара за баррель. Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители. В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, new york times
Нефть, Энергетика, Рынок, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, New York Times
05:15 05.01.2026 (обновлено: 05:16 05.01.2026)
 
Цены на Brent слабо отреагировали на операцию США в Венесуэле

Цена на нефть Brent с поставкой в марте опустилась ниже 61 доллара за баррель

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на нефть Brent с поставкой в марте слабо отреагировали на операцию США в Венесуэле, держатся чуть ниже 61 доллара за баррель, следует из данных торгов.
Котировки открыли торговый день вблизи 60,4 доллара за баррель, что примерно на 0,6% ниже, чем цена закрытия в пятницу. По состоянию на 4.49 мск цены растут на 0,21%, в районе 60,9 доллара за баррель.
Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
В понедельник Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
 
ЭнергетикаНефтьРынокВЕНЕСУЭЛАСШАДональд ТрампНиколас МадуроNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала