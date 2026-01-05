Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых электромобилей в России снизились на 30 процентов в 2025 году - 05.01.2026
Продажи новых электромобилей в России снизились на 30 процентов в 2025 году
МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30% по сравнению с прошлым годом и составили 13,5 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 13 498 штук (-30% относительно аналогичного периода 2024 года – 19 383 штуки)", - говорится в сообщении министерства. Там отмечается, что доля электромобилей, изготовленных на территории Российской Федерации, выросла с 2024 года на 10 процентных пунктов и составила 32%.
10:10 05.01.2026 (обновлено: 10:11 05.01.2026)
 
МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30% по сравнению с прошлым годом и составили 13,5 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок новых электромобилей составил 13 498 штук (-30% относительно аналогичного периода 2024 года – 19 383 штуки)", - говорится в сообщении министерства.
Там отмечается, что доля электромобилей, изготовленных на территории Российской Федерации, выросла с 2024 года на 10 процентных пунктов и составила 32%.
Продажи новых машин в России упали на 19 процентов по итогам года
