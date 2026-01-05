https://1prime.ru/20260105/elektromobili-866215823.html

Продажи новых электромобилей в России снизились на 30 процентов в 2025 году

МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30% по сравнению с прошлым годом и составили 13,5 тысячи штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 13 498 штук (-30% относительно аналогичного периода 2024 года – 19 383 штуки)", - говорится в сообщении министерства. Там отмечается, что доля электромобилей, изготовленных на территории Российской Федерации, выросла с 2024 года на 10 процентных пунктов и составила 32%.

