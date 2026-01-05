https://1prime.ru/20260105/frantsiya-866227631.html

Госбюджет Франции на 2026 год будет принят в январе после провала в декабре

Госбюджет Франции на 2026 год будет принят в январе после провала в декабре

ПАРИЖ, 5 янв – ПРАЙМ. Государственный бюджет Франции на 2026 год, который парламентарии не смогли утвердить до конца минувшего года из-за разногласий, будет принят в январе, заявила в понедельник официальный представитель французского кабмина Мод Брежон. Ранее газета Parisien сообщила, что парламентарии во Франции возобновят 5 января обсуждение госбюджета на 2026 год на фоне неудачи в достижении компромисса по этому вопросу в минувшем декабре. "У нас есть минимум три обязательства. Первое – это принять бюджет… Именно этим мы займемся в ближайшие недели. Бюджет нужен в январе. Бюджет будет в январе", - сказала Брежон в интервью телеканалу BFMTV. Вторая важная задача правительства касается поддержки фермеров на фоне многочисленных трудностей, с которыми они сталкиваются, а третья - приоритетов повседневной жизни французов, заявила представитель кабмина. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил 19 декабря, что парламент не сможет в срок принять госбюджет на 2026 год, поскольку смешанная комиссия из депутатов и сенаторов не смогла согласовать компромиссную версию соответствующего законопроекта. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов до принятия нового бюджета.

