Госбюджет Франции на 2026 год будет принят в январе после провала в декабре
ПАРИЖ, 5 янв – ПРАЙМ. Государственный бюджет Франции на 2026 год, который парламентарии не смогли утвердить до конца минувшего года из-за разногласий, будет принят в январе, заявила в понедельник официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
Ранее газета Parisien сообщила, что парламентарии во Франции возобновят 5 января обсуждение госбюджета на 2026 год на фоне неудачи в достижении компромисса по этому вопросу в минувшем декабре.
"У нас есть минимум три обязательства. Первое – это принять бюджет… Именно этим мы займемся в ближайшие недели. Бюджет нужен в январе. Бюджет будет в январе", - сказала Брежон в интервью телеканалу BFMTV.
Вторая важная задача правительства касается поддержки фермеров на фоне многочисленных трудностей, с которыми они сталкиваются, а третья - приоритетов повседневной жизни французов, заявила представитель кабмина.
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил 19 декабря, что парламент не сможет в срок принять госбюджет на 2026 год, поскольку смешанная комиссия из депутатов и сенаторов не смогла согласовать компромиссную версию соответствующего законопроекта. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов до принятия нового бюджета.