"КамАЗ" выпустил новую модель седельного тягача поколения К5

2026-01-05T11:13+0300

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Автопроизводитель "Камаз" выпустил новую модель полноприводного седельного тягача "Камаз-65956" поколения К5, серийное производство которого начнется в наступившем году, говорится в сообщении пресс-службы концерна. "С главного сборочного конвейера автогиганта сошла новая модель тяжёлого семейства автомобилей поколения К5 – седельный тягач "Камаз-65956". Сейчас он проходит обкатку на линии испытательных стендов автомобильного завода… В серийное производство новую модель линейки К5 планируется запустить в 2026 году", - говорится в Telegram канале производителя. Как отметил замначальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей - начальник бюро Артем Осипов, автомобиль похож на другой седельный тягач – полноприводный "Камаз-65955". Он уточнил, что у новой модели такие же двигатель, электрооборудование, система выпуска, пневматическая и топливная системы, а также пружинная подвеска кабины. "При этом у новинки оригинальная конструкция задних крыльев, которая крепится на специальный кронштейн, седельное устройство выше, чем у "собратьев", а сама база, предназначенная для установки платформы (трала), гораздо длиннее", - приводятся в сообщении слова Осипова. Новая модель получила двигатель Р6 на 560 лошадиных сил в паре с 16-ступенчатой механической коробкой передач, имеет задние ведущие мосты и колесную формулу 6х4. Топливный бак вместимостью 600 литров позволяет преодолевать большие расстояния без дополнительных заправок. "Разрабатывался он для эксплуатации в России и поставок на экспорт – в Армению, Азербайджан, Беларусь и Киргизию. "Камаз" создаёт конкурентоспособную технику мирового уровня, которая на равных может конкурировать и на мировых площадках", - подчеркнули в пресс-службе. Модельный ряд автомобилей и шасси "Камаз" К5 включает в себя пять семейств: магистральное, транспортное, тяжелое, полноприводное и среднетоннажное. Каждое семейство состоит из нескольких моделей; в свою очередь, для каждой модели разработано несколько комплектаций, в зависимости от требований потребителей и условий применения.

