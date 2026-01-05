Курс рубля к юаню снизился в начале первых торгов в году

https://1prime.ru/20260105/kurs-866216335.html
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале первых торгов в году снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растёт на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,27 рубля.
