Российские логисты назвали самые популярные международные направления - 05.01.2026
Российские логисты назвали самые популярные международные направления
2026-01-05T11:37+0300
2026-01-05T11:37+0300
11:37 05.01.2026
 
Российские логисты назвали самые популярные международные направления

Российские логистические компании рассказали о самых популярных международных направлениях

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Российские логистические компании рассказали РИА Новости о самых популярных международных направлениях по итогам 2025 года, часть из компаний говорят о сохранении китайского направления как самого востребованного, при этом некоторые игроки отмечают переориентацию на Индию, Вьетнам и Индонезию.
"Несмотря на изменения в мировой логистике, Китай и страны Европы остаются самыми востребованными международными направлениями для отправок из России. Китай продолжает укреплять позиции как ключевой торговый партнёр, тогда как европейское направление сохраняет стабильный спрос", - рассказали РИА Новости в ГК "ЕТЕ".
Директор по продажам федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Юрий Коробейников отметил, что Китай, действительно, пока остается в лидерах.
"Но только пока. К сожалению, поставщики уже неоднократно рассказывали о том, что цены на товары в Китае перестают уступать американскому или европейскому рынку. Компании уже начинают переориентировать закупки на Индию, Вьетнам и Индонезию", - добавил Коробейников.
По данным ГК "Деловые Линии", самыми популярными международными направлениями по российскому экспорту можно назвать — Белоруссию, а по импорту — Китай.
В компании СДЭК рассказали РИА Новости, что по данным на начало декабря 2025 года из России посылки чаще всего отправлялись в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Узбекистан.
"В Россию посылки приходили чаще всего из: Беларуси, Казахстана, Китая, США и Киргизии", - заключили в компании.
 
Заголовок открываемого материала