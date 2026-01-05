https://1prime.ru/20260105/logistika-866218558.html

Российские логисты назвали самые популярные международные направления

Российские логисты назвали самые популярные международные направления - 05.01.2026, ПРАЙМ

Российские логисты назвали самые популярные международные направления

Российские логистические компании рассказали РИА Новости о самых популярных международных направлениях по итогам 2025 года, часть из компаний говорят о... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T11:37+0300

2026-01-05T11:37+0300

2026-01-05T11:37+0300

экономика

бизнес

россия

китай

белоруссия

индия

деловые линии

сдэк

логистика

https://cdnn.1prime.ru/img/83152/99/831529989_0:69:3399:1980_1920x0_80_0_0_7ce92d8d39ff03902b14a7109b557176.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Российские логистические компании рассказали РИА Новости о самых популярных международных направлениях по итогам 2025 года, часть из компаний говорят о сохранении китайского направления как самого востребованного, при этом некоторые игроки отмечают переориентацию на Индию, Вьетнам и Индонезию. "Несмотря на изменения в мировой логистике, Китай и страны Европы остаются самыми востребованными международными направлениями для отправок из России. Китай продолжает укреплять позиции как ключевой торговый партнёр, тогда как европейское направление сохраняет стабильный спрос", - рассказали РИА Новости в ГК "ЕТЕ". Директор по продажам федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Юрий Коробейников отметил, что Китай, действительно, пока остается в лидерах. "Но только пока. К сожалению, поставщики уже неоднократно рассказывали о том, что цены на товары в Китае перестают уступать американскому или европейскому рынку. Компании уже начинают переориентировать закупки на Индию, Вьетнам и Индонезию", - добавил Коробейников. По данным ГК "Деловые Линии", самыми популярными международными направлениями по российскому экспорту можно назвать — Белоруссию, а по импорту — Китай. В компании СДЭК рассказали РИА Новости, что по данным на начало декабря 2025 года из России посылки чаще всего отправлялись в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Узбекистан. "В Россию посылки приходили чаще всего из: Беларуси, Казахстана, Китая, США и Киргизии", - заключили в компании.

китай

белоруссия

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, белоруссия, индия, деловые линии, сдэк, логистика