В Намибии заявили, что говорить о вступлении в ОПЕК+ преждевременно
В Намибии заявили, что говорить о вступлении в ОПЕК+ преждевременно - 05.01.2026, ПРАЙМ
В Намибии заявили, что говорить о вступлении в ОПЕК+ преждевременно
05.01.2026
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Говорить о вступлении Намибии в ОПЕК+ преждевременно, поскольку нефть в стране была обнаружена недавно и необходимо убедиться в том, что ее полноценная добыча возможна, заявила РИА Новости посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди. "Нас ждет еще очень долгий путь в ОПЕК+. Мы недавно обнаружили нефть, примерно год назад. Мы все еще пытаемся убедиться в том, что мы можем ее добывать. ОПЕК – это большой клуб государств. Клуб больших игроков. Изыскания еще идут в некоторых областях. Еще рано говорить о перспективах в ОПЕК+, пока у нас нет конечного продукта", - сказала она. Посол подчеркнула, что Намибия является молодой страной, и вступление в ОПЕК+ не является темой для обсуждения на данном этапе.
