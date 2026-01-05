https://1prime.ru/20260105/namibiya-866217636.html
Посол Намибии рассказала, чем Россия может помочь стране
Посол Намибии рассказала, чем Россия может помочь стране
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Намибии нужна российская экспертиза в вопросах освоения нефтяных месторождений, заявила РИА Новости посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди. "У нас также нет экспертности в этой области (в нефтедобыче - ред.). Нам в этой сфере также нужна российская экспертиза. Нефть может быть благословением, а может быть проклятием. Добыча нефти включает в себя много разных аспектов", - отметила дипломат. Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что альянс открыт для новых участников, и отметил, что встречался с представителями Сенегала и Намибии - странами, которые могли бы потенциально ими стать.
Посол Намибии рассказала, чем Россия может помочь стране
