Эксперт рассказал о темпах роста нефтедобычи в России в ближайшие годы

Эксперт рассказал о темпах роста нефтедобычи в России в ближайшие годы - 05.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о темпах роста нефтедобычи в России в ближайшие годы

Добыча нефти в России, несмотря на санкции Запада, не падает, а растет, потому что удалось в кратчайшие сроки переформатировать ее потоки из Европы в Азию,... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T16:10+0300

2026-01-05T16:10+0300

2026-01-05T16:11+0300

нефть

запад

европа

азия

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в России, несмотря на санкции Запада, не падает, а растет, потому что удалось в кратчайшие сроки переформатировать ее потоки из Европы в Азию, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль. "Несмотря на санкции, добыча нефти в России не падает, а растет. Если в нынешнем году мы добыли ее столько же, сколько и в прошлом - 516 миллионов тонн, то, начиная с 2026 года, по прогнозу Минэкономразвития, цифра эта будет увеличиваться. В следующем году она поднимется, например, до 525,2 миллиона тонн, в 2027 - до 532,6 миллиона тонн, а в 2028 - до 540 миллионов тонн", - сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос, почему нефтедобыча в РФ, несмотря на санкции Запада, не снизилась, Шмаль ответил: "потому что удалось в кратчайшие сроки переформатировать ее потоки из Европы в Азию". "К счастью, мы вовремя в начале нулевых построили нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан". Без него нам сейчас пришлось бы весьма тяжело. А ведь многие противились появлению этого нефтепровода", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 янв в 11.00 мск.

запад

европа

азия

2026

