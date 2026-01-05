Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260105/neft-866227352.html
Эксперт рассказал о темпах роста нефтедобычи в России в ближайшие годы
Эксперт рассказал о темпах роста нефтедобычи в России в ближайшие годы - 05.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о темпах роста нефтедобычи в России в ближайшие годы
Добыча нефти в России, несмотря на санкции Запада, не падает, а растет, потому что удалось в кратчайшие сроки переформатировать ее потоки из Европы в Азию,... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T16:10+0300
2026-01-05T16:11+0300
нефть
запад
европа
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
запад
европа
азия
нефть, запад, европа, азия
Нефть, ЗАПАД, ЕВРОПА, АЗИЯ
16:10 05.01.2026
 
Эксперт рассказал о темпах роста нефтедобычи в России в ближайшие годы

Глава СНГПР Шмаль: добыча нефти в России не падает, а растет, несмотря на санкции

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в России, несмотря на санкции Запада, не падает, а растет, потому что удалось в кратчайшие сроки переформатировать ее потоки из Европы в Азию, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль.
"Несмотря на санкции, добыча нефти в России не падает, а растет. Если в нынешнем году мы добыли ее столько же, сколько и в прошлом - 516 миллионов тонн, то, начиная с 2026 года, по прогнозу Минэкономразвития, цифра эта будет увеличиваться. В следующем году она поднимется, например, до 525,2 миллиона тонн, в 2027 - до 532,6 миллиона тонн, а в 2028 - до 540 миллионов тонн", - сказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос, почему нефтедобыча в РФ, несмотря на санкции Запада, не снизилась, Шмаль ответил: "потому что удалось в кратчайшие сроки переформатировать ее потоки из Европы в Азию".
"К счастью, мы вовремя в начале нулевых построили нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан". Без него нам сейчас пришлось бы весьма тяжело. А ведь многие противились появлению этого нефтепровода", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 янв в 11.00 мск.
Заголовок открываемого материала