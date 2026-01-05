Эксперт рассказал, что означает для США контроль над венесуэльской нефтью
Аналитик Бочаров: контроль над венесуэльской нефтью позволит США влиять на мировой рынок
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – ПРАЙМ. Контроль над венесуэльской нефтью означает для США возможность влиять на глобальное предложение и ценовой коридор, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости израильский аналитик, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров.
"Венесуэла официально обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти — 303 миллиарда баррелей, что составляет около 20% мировых запасов. При текущей добыче на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки коэффициент извлечения остаётся ниже 0,3%, что указывает не на истощение, а на искусственно сдерживаемый потенциал. Иначе говоря, речь идёт не о "падающем нефтяном государстве", а о крупнейшем в мире нераскрытом резерве будущей добычи. Для США контроль над таким объёмом означает не просто возврат на венесуэльский рынок. Это возможность влиять на глобальное предложение и ценовой коридор, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке", - сказал Бочаров.
По его словам, венесуэльская нефть в этом контексте является для США стратегическим рычагом, а не коммерческим активом. "Совокупная добыча США сегодня составляет около 13 миллионов баррелей в сутки. Если после рестарта Венесуэла выйдет хотя бы на 3 миллионов баррелей в сутки, Вашингтон получит прямое влияние на 16 миллионов баррелей в сутки, то есть примерно 22% мирового рынка. Это сопоставимо с объёмами всей ОПЕК на момент создания картеля в 1960 году и фактически формирует альтернативный центр нефтяной власти, не связанный обязательствами перед производителями Персидского залива" - подчеркнул собеседник агентства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Вашингтона. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.