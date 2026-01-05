https://1prime.ru/20260105/neft-866229006.html

Цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле

Цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле

Мировые цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле и растут в умеренном темпе в первый понедельник года, свидетельствуют данные торгов и... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T17:10+0300

2026-01-05T17:10+0300

2026-01-05T17:10+0300

нефть

торги

сша

венесуэла

нью-йорк

николас мадуро

дональд трамп

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле и растут в умеренном темпе в первый понедельник года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 15.42 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,48% относительно предыдущего закрытия, до 61,04 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,59%, до 57,66 доллара. Котировки открыли торговый день вблизи 60,4 доллара за баррель Brent, что примерно на 0,6% ниже, чем цена закрытия в пятницу. А по состоянию на 4.49 мск цены уже росли, но лишь на 0,2%, в район 60,9 доллара за баррель. Аналитики оценивают возможные последствия для рынка нефти после недавних событий. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Атака США не нанесла ущерба нефтяной промышленности южноамериканской страны, считает научный консультант Japan's Research Institute of Economy, Trade and Industry Кадзухико Фудзи (Kazuhiko Fuji), которого цитирует агентство Рейтер. "Даже если венесуэльский экспорт временно прекратится, более 80% предназначается в Китай, который накопил хорошие запасы", - цитирует также Рейтер Фудзи. Кроме того, восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) сохранили планы заморозить максимально разрешенный уровень нефтедобычи в текущем квартале на уровне декабря, следует из коммюнике по итогам онлайн-встречи, которая состоялась в воскресенье.

https://1prime.ru/20260105/venesuela-866219197.html

сша

венесуэла

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, опек