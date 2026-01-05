Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260105/neft-866229006.html
Цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле
Цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле
Мировые цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле и растут в умеренном темпе в первый понедельник года, свидетельствуют данные торгов и... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T17:10+0300
2026-01-05T17:10+0300
нефть
торги
сша
венесуэла
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле и растут в умеренном темпе в первый понедельник года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 15.42 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,48% относительно предыдущего закрытия, до 61,04 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,59%, до 57,66 доллара. Котировки открыли торговый день вблизи 60,4 доллара за баррель Brent, что примерно на 0,6% ниже, чем цена закрытия в пятницу. А по состоянию на 4.49 мск цены уже росли, но лишь на 0,2%, в район 60,9 доллара за баррель. Аналитики оценивают возможные последствия для рынка нефти после недавних событий. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Атака США не нанесла ущерба нефтяной промышленности южноамериканской страны, считает научный консультант Japan's Research Institute of Economy, Trade and Industry Кадзухико Фудзи (Kazuhiko Fuji), которого цитирует агентство Рейтер. "Даже если венесуэльский экспорт временно прекратится, более 80% предназначается в Китай, который накопил хорошие запасы", - цитирует также Рейтер Фудзи. Кроме того, восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) сохранили планы заморозить максимально разрешенный уровень нефтедобычи в текущем квартале на уровне декабря, следует из коммюнике по итогам онлайн-встречи, которая состоялась в воскресенье.
нефть, торги, сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, опек
Нефть, Торги, США, ВЕНЕСУЭЛА, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ОПЕК
17:10 05.01.2026
 
Цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле

Цены на нефть умеренно поднимаются, слабо отреагировав на события в Венесуэле

© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо отреагировали на события в Венесуэле и растут в умеренном темпе в первый понедельник года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 15.42 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,48% относительно предыдущего закрытия, до 61,04 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,59%, до 57,66 доллара.
Котировки открыли торговый день вблизи 60,4 доллара за баррель Brent, что примерно на 0,6% ниже, чем цена закрытия в пятницу. А по состоянию на 4.49 мск цены уже росли, но лишь на 0,2%, в район 60,9 доллара за баррель.
Аналитики оценивают возможные последствия для рынка нефти после недавних событий.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Атака США не нанесла ущерба нефтяной промышленности южноамериканской страны, считает научный консультант Japan's Research Institute of Economy, Trade and Industry Кадзухико Фудзи (Kazuhiko Fuji), которого цитирует агентство Рейтер.
"Даже если венесуэльский экспорт временно прекратится, более 80% предназначается в Китай, который накопил хорошие запасы", - цитирует также Рейтер Фудзи.
Кроме того, восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) сохранили планы заморозить максимально разрешенный уровень нефтедобычи в текущем квартале на уровне декабря, следует из коммюнике по итогам онлайн-встречи, которая состоялась в воскресенье.
