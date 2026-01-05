Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил подготовить варианты долгосрочного развития биоэкономики - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/putin-866230397.html
Путин поручил подготовить варианты долгосрочного развития биоэкономики
Путин поручил подготовить варианты долгосрочного развития биоэкономики - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил подготовить варианты долгосрочного развития биоэкономики
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии НИЦ "Курчатовский институт" подготовить и представить предложения по долгосрочному развитию... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T18:05+0300
2026-01-05T18:05+0300
россия
финансы
рф
владимир путин
ниц "курчатовский институт"
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии НИЦ "Курчатовский институт" подготовить и представить предложения по долгосрочному развитию биоэкономики, определив цели, задачи, целевые индикаторы обеспечения технологического лидерства страны в данной сфере. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и представить предложения по долгосрочному развитию биоэкономики, определив цели, задачи, целевые индикаторы обеспечения технологического лидерства Российской Федерации в данной сфере и перечень необходимых для этого мероприятий", - говорится в перечне. Кроме того, при подготовке предложений необходимо будет обратить внимание на укомплектованность кадрами организаций в сфере биоэкономики, увеличение объема экспорта биотехнологической продукции и количество разработанных критически важных наукоемких технологий. С учетом реализации этих предложений необходимо будет утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики. Доклад неодолимо представить до 1 февраля 2026 года. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвердили в конце 2025 года. Правительство России приступило к его реализации. Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорилось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит триллион рублей. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста, эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_ef3cfc34e0dfbc6141170b24fb6e7252.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, владимир путин, ниц "курчатовский институт", совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин, НИЦ "Курчатовский институт", Совет по стратегическому развитию
18:05 05.01.2026
 
Путин поручил подготовить варианты долгосрочного развития биоэкономики

Путин поручил правительству подготовить предложения по долгосрочному развитию биоэкономики

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии НИЦ "Курчатовский институт" подготовить и представить предложения по долгосрочному развитию биоэкономики, определив цели, задачи, целевые индикаторы обеспечения технологического лидерства страны в данной сфере.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и представить предложения по долгосрочному развитию биоэкономики, определив цели, задачи, целевые индикаторы обеспечения технологического лидерства Российской Федерации в данной сфере и перечень необходимых для этого мероприятий", - говорится в перечне.
Кроме того, при подготовке предложений необходимо будет обратить внимание на укомплектованность кадрами организаций в сфере биоэкономики, увеличение объема экспорта биотехнологической продукции и количество разработанных критически важных наукоемких технологий. С учетом реализации этих предложений необходимо будет утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики. Доклад неодолимо представить до 1 февраля 2026 года.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвердили в конце 2025 года. Правительство России приступило к его реализации.
Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорилось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит триллион рублей.
В феврале 2025 года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста, эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
 
РОССИЯФинансыРФВладимир ПутинНИЦ "Курчатовский институт"Совет по стратегическому развитию
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала