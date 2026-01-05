Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Shell может активизировать проекты в Венесуэле, пишут СМИ - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260105/shell-866209548.html
Shell может активизировать проекты в Венесуэле, пишут СМИ
Shell может активизировать проекты в Венесуэле, пишут СМИ - 05.01.2026, ПРАЙМ
Shell может активизировать проекты в Венесуэле, пишут СМИ
Британская энергетическая компания Shell может активизировать свои проекты в Венесуэле после военной операции США в этой латиноамериканской стране, сообщает... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T01:41+0300
2026-01-05T01:41+0300
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
сша
нью-йорк
николас мадуро
дональд трамп
shell
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866209548.jpg?1767566481
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания Shell может активизировать свои проекты в Венесуэле после военной операции США в этой латиноамериканской стране, сообщает газета Telegraph. "Британская нефтяная компания хочет (развивать проекты – ред.) на газовых месторождениях между Венесуэлой и… Тринидадом и Тобаго... Как ожидается, Shell вернется к Венесуэле после интервенции (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет издание. Отмечается, что пока проекты компании в регионе откладывались из-за санкций США против Венесуэлы. Кроме того, газета указывает, что интерес к Венесуэле может вновь возникнуть у другой энергетической компании – BP, однако не приводит данных о каких-то конкретных планах. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
венесуэла
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, нью-йорк, николас мадуро, дональд трамп, shell, мид, bp
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Shell, МИД, BP
01:41 05.01.2026
 
Shell может активизировать проекты в Венесуэле, пишут СМИ

Telegraph: Shell может активизировать проекты в Венесуэле после военной операции США

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания Shell может активизировать свои проекты в Венесуэле после военной операции США в этой латиноамериканской стране, сообщает газета Telegraph.
"Британская нефтяная компания хочет (развивать проекты – ред.) на газовых месторождениях между Венесуэлой и… Тринидадом и Тобаго... Как ожидается, Shell вернется к Венесуэле после интервенции (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет издание.
Отмечается, что пока проекты компании в регионе откладывались из-за санкций США против Венесуэлы.
Кроме того, газета указывает, что интерес к Венесуэле может вновь возникнуть у другой энергетической компании – BP, однако не приводит данных о каких-то конкретных планах.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАНью-ЙоркНиколас МадуроДональд ТрампShellМИДBP
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала