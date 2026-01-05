Shell может активизировать проекты в Венесуэле, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260105/shell-866209548.html

2026-01-05T01:41+0300

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Британская энергетическая компания Shell может активизировать свои проекты в Венесуэле после военной операции США в этой латиноамериканской стране, сообщает газета Telegraph. "Британская нефтяная компания хочет (развивать проекты – ред.) на газовых месторождениях между Венесуэлой и… Тринидадом и Тобаго... Как ожидается, Shell вернется к Венесуэле после интервенции (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет издание. Отмечается, что пока проекты компании в регионе откладывались из-за санкций США против Венесуэлы. Кроме того, газета указывает, что интерес к Венесуэле может вновь возникнуть у другой энергетической компании – BP, однако не приводит данных о каких-то конкретных планах. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

