В аэропорту Сочи задержали более десяти рейсов - 05.01.2026
В аэропорту Сочи задержали более десяти рейсов
2026-01-05T13:07+0300
2026-01-05T13:07+0300
СОЧИ, 5 янв - ПРАЙМ. Девять рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. По данным табло, по состоянию на 12.30 мск задерживаются рейсы из Сочи в Киров, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Батуми (Грузия) и Хургаду (Египет). На прилет в Сочи задержаны рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Кирова и Батуми (Грузия).
13:07 05.01.2026
 
СОЧИ, 5 янв - ПРАЙМ. Девять рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани.
По данным табло, по состоянию на 12.30 мск задерживаются рейсы из Сочи в Киров, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Батуми (Грузия) и Хургаду (Египет).
На прилет в Сочи задержаны рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Кирова и Батуми (Грузия).
Заголовок открываемого материала