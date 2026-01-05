https://1prime.ru/20260105/sochi-866220295.html
В аэропорту Сочи задержали более десяти рейсов
СОЧИ, 5 янв - ПРАЙМ. Девять рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи, следует из информации на онлайн-табло авиагавани. По данным табло, по состоянию на 12.30 мск задерживаются рейсы из Сочи в Киров, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Батуми (Грузия) и Хургаду (Египет). На прилет в Сочи задержаны рейсы из Москвы, Екатеринбурга, Кирова и Батуми (Грузия).
