В Германии рассказали, какой "удар" Россия нанесла Евросоюзу - 05.01.2026
Спецоперация на Украине
В Германии рассказали, какой "удар" Россия нанесла Евросоюзу
2026-01-05T22:53+0300
2026-01-05T22:53+0300
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Специальная военная операция на Украине стала серьезным ударом для Евросоюза, поскольку громкие заявления европейских лидеров так и не привели к ожидаемым результатам, пишет Berliner Zeitung."Своим напыщенным „Так нельзя!“ они отреагировали на начало СВО на Украине и затребовали немедленного восстановления положения, существовавшего до боевых действий", — говорится в публикации.Автор материала отметил, что у руководства ЕС был лишь один сценарий — победа Киева, тогда как альтернативные варианты даже не рассматривались. Однако спустя три года развития событий ситуация так и не сложилась в пользу Украины."Европейцы же, однако, препираются с реальностью. То, что действительность не повинуется их представлениям о порядке, — это горькая пилюля, которую еще предстоит проглотить", — резюмирует издание.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
В Германии рассказали, какой "удар" Россия нанесла Евросоюзу

BZ: специальная военная операция на Украине стала испытанием для ЕС

Флаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Специальная военная операция на Украине стала серьезным ударом для Евросоюза, поскольку громкие заявления европейских лидеров так и не привели к ожидаемым результатам, пишет Berliner Zeitung.
"Своим напыщенным „Так нельзя!“ они отреагировали на начало СВО на Украине и затребовали немедленного восстановления положения, существовавшего до боевых действий", — говорится в публикации.
Автор материала отметил, что у руководства ЕС был лишь один сценарий — победа Киева, тогда как альтернативные варианты даже не рассматривались. Однако спустя три года развития событий ситуация так и не сложилась в пользу Украины.
"Европейцы же, однако, препираются с реальностью. То, что действительность не повинуется их представлениям о порядке, — это горькая пилюля, которую еще предстоит проглотить", — резюмирует издание.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала