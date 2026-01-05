https://1prime.ru/20260105/udary-866233826.html

СМИ раскрыли тревожную правду о состоянии Зеленского после атак ВСУ

СМИ раскрыли тревожную правду о состоянии Зеленского после атак ВСУ - 05.01.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли тревожную правду о состоянии Зеленского после атак ВСУ

Последние атаки ВСУ, включая попытку удара по резиденции Владимира Путина и теракт в селе Хорлы в Херсонской области, свидетельствуют о крайнем отчаянии... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T22:59+0300

2026-01-05T22:59+0300

2026-01-05T23:00+0300

спецоперация на украине

в мире

херсонская область

киев

новгородская область

дональд трамп

владимир путин

мид

нато

всу

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Последние атаки ВСУ, включая попытку удара по резиденции Владимира Путина и теракт в селе Хорлы в Херсонской области, свидетельствуют о крайнем отчаянии Владимира Зеленского, заявил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture."Учитывая, что рождественское обращение Зеленского намекало на гибель российского президента, невольно задаешься вопросом, до какой степени отчаяния он дошел, особенно на фоне того, что Россия готовится взять под контроль ряд ключевых населенных пунктов вдоль линии фронта", — написал журналист.По мнению Джея, подобные действия также демонстрируют отсутствие заинтересованности Зеленского в мирном урегулировании."Мало кто стал бы спорить с тем, что удары по гражданскому населению делают достижение любого мирного соглашения еще более трудным — особенно тех соглашений, которые сейчас находятся на рассмотрении", — отметил он.Удары ВСУ по Херсонской областиВ ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. По данным Следственного комитета России, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Возбуждено дело о теракте. В регионе 2 и 3 января были объявлены днями траура.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб.Нападение на резиденциюКиевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.

херсонская область

киев

новгородская область

2026

