Самолет авиакомпании Conviasa вылетел из Внуково в Каракас

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8768693cec0f99e09f26a997df4db470.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Самолет венесуэльской авиакомпании Conviasa, выполняющий рейс Москва - Порламар - Каракас, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло аэропорта. "Рейс V0 771 авиакомпании Conviasa Москва (VKO) - Каракас (CCS) вылетел в 13.05 мск", - сообщается в онлайн-табло. "По предварительной информации, на борту находятся всего 14 российских пассажиров, среди них - туристы, которые не стали менять планы на отдых", - говорится в публикации Telegram-канала Ассоциации туроператоров России (АТОР). Конечная цель туристов - город Порламар, который является туристическим центром на венесуэльском острове Маргарита. Ранее на онлайн-табло аэропорта была информация об отмене рейсов авиакомпании Conviasa Гуанчжоу - Москва и Москва - Каракас на фоне обострения ситуации в Венесуэле.

