Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет авиакомпании Conviasa вылетел из Внуково в Каракас - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/venesuela-866222389.html
Самолет авиакомпании Conviasa вылетел из Внуково в Каракас
Самолет авиакомпании Conviasa вылетел из Внуково в Каракас - 05.01.2026, ПРАЙМ
Самолет авиакомпании Conviasa вылетел из Внуково в Каракас
Самолет венесуэльской авиакомпании Conviasa, выполняющий рейс Москва - Порламар - Каракас, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло аэропорта. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T14:20+0300
2026-01-05T14:20+0300
бизнес
туризм
россия
москва
венесуэла
аэропорт внуково
атор
воздушный транспорт
выездной туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8768693cec0f99e09f26a997df4db470.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Самолет венесуэльской авиакомпании Conviasa, выполняющий рейс Москва - Порламар - Каракас, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло аэропорта. "Рейс V0 771 авиакомпании Conviasa Москва (VKO) - Каракас (CCS) вылетел в 13.05 мск", - сообщается в онлайн-табло. "По предварительной информации, на борту находятся всего 14 российских пассажиров, среди них - туристы, которые не стали менять планы на отдых", - говорится в публикации Telegram-канала Ассоциации туроператоров России (АТОР). Конечная цель туристов - город Порламар, который является туристическим центром на венесуэльском острове Маргарита. Ранее на онлайн-табло аэропорта была информация об отмене рейсов авиакомпании Conviasa Гуанчжоу - Москва и Москва - Каракас на фоне обострения ситуации в Венесуэле.
москва
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e3b004ff592679d45f13b630495867e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, москва, венесуэла, аэропорт внуково, атор, воздушный транспорт, выездной туризм
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, ВЕНЕСУЭЛА, аэропорт Внуково, АТОР, Воздушный транспорт, выездной туризм
14:20 05.01.2026
 
Самолет авиакомпании Conviasa вылетел из Внуково в Каракас

Самолет венесуэльской компании Conviasa вылетел из Внуково в Каракас

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Самолет венесуэльской авиакомпании Conviasa, выполняющий рейс Москва - Порламар - Каракас, вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло аэропорта.
"Рейс V0 771 авиакомпании Conviasa Москва (VKO) - Каракас (CCS) вылетел в 13.05 мск", - сообщается в онлайн-табло.
"По предварительной информации, на борту находятся всего 14 российских пассажиров, среди них - туристы, которые не стали менять планы на отдых", - говорится в публикации Telegram-канала Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Конечная цель туристов - город Порламар, который является туристическим центром на венесуэльском острове Маргарита.
Ранее на онлайн-табло аэропорта была информация об отмене рейсов авиакомпании Conviasa Гуанчжоу - Москва и Москва - Каракас на фоне обострения ситуации в Венесуэле.
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАВЕНЕСУЭЛАаэропорт ВнуковоАТОРВоздушный транспортвыездной туризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала