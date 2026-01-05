На Западе рассказали, что произошло на Украине после ударов России

https://1prime.ru/20260105/vlast-866233672.html

В последние недели Украина оказалась в состоянии вакуума власти, пишет New York Times. | 05.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В последние недели Украина оказалась в состоянии вакуума власти, пишет New York Times."В стране в условиях массовых отключении электроэнергии <…> отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции — из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Не говоря уже о главе Офиса президента, который мог бы вести переговоры с США", — говорится в материале.Отмечается, что украинские власти рассчитывали оперативно заменить ушедших чиновников, прежде всего министра энергетики, отсутствие которого особенно ощутимо на фоне ударов России.Однако, как заявил киевский политолог Владимир Фесенко, "все потенциальные кандидаты отказались". По его словам, этот пост отпугивает претендентов из-за колоссальной ответственности в условиях ударов по инфраструктуре Украины. Ситуацию также усугубляют связи министерства с коррупционным скандалом.Ранее Минобороны России сообщило о том, что Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

