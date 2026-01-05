Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, что произошло на Украине после ударов России - 05.01.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе рассказали, что произошло на Украине после ударов России
В последние недели Украина оказалась в состоянии вакуума власти, пишет New York Times.
2026-01-05T22:55+0300
2026-01-05T22:55+0300
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В последние недели Украина оказалась в состоянии вакуума власти, пишет New York Times."В стране в условиях массовых отключении электроэнергии &lt;…&gt; отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции — из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Не говоря уже о главе Офиса президента, который мог бы вести переговоры с США", — говорится в материале.Отмечается, что украинские власти рассчитывали оперативно заменить ушедших чиновников, прежде всего министра энергетики, отсутствие которого особенно ощутимо на фоне ударов России.Однако, как заявил киевский политолог Владимир Фесенко, "все потенциальные кандидаты отказались". По его словам, этот пост отпугивает претендентов из-за колоссальной ответственности в условиях ударов по инфраструктуре Украины. Ситуацию также усугубляют связи министерства с коррупционным скандалом.Ранее Минобороны России сообщило о том, что Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
22:55 05.01.2026
 
На Западе рассказали, что произошло на Украине после ударов России

NYT: Киев в последние недели оказался в условиях вакуума власти

© РИА Новости . Стрингер
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В последние недели Украина оказалась в состоянии вакуума власти, пишет New York Times.
"В стране в условиях массовых отключении электроэнергии <…> отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции — из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Не говоря уже о главе Офиса президента, который мог бы вести переговоры с США", — говорится в материале.
Отмечается, что украинские власти рассчитывали оперативно заменить ушедших чиновников, прежде всего министра энергетики, отсутствие которого особенно ощутимо на фоне ударов России.
Однако, как заявил киевский политолог Владимир Фесенко, "все потенциальные кандидаты отказались". По его словам, этот пост отпугивает претендентов из-за колоссальной ответственности в условиях ударов по инфраструктуре Украины. Ситуацию также усугубляют связи министерства с коррупционным скандалом.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
