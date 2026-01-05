https://1prime.ru/20260105/vsm-866234786.html

Россия и Белоруссия обсуждают детали проекта ВСМ

Россия и Белоруссия обсуждают детали проекта ВСМ - 05.01.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия обсуждают детали проекта ВСМ

Белоруссия и Россия обсуждают техническую и финансовую стороны проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Минск, сообщил... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T23:56+0300

2026-01-05T23:56+0300

2026-01-05T23:56+0300

россия

бизнес

москва

минск

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

виталий савельев

https://cdnn.1prime.ru/img/76702/55/767025598_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_2f0212654295355218cbd5a0ae79cf25.jpg

МИНСК, 5 янв - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия обсуждают техническую и финансовую стороны проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Минск, сообщил белорусский посол в РФ Александр Рогожник. "Проект сам по себе очень непростой, и соглашение между двумя министерствами транспорта было подписано, подготовлено. Поэтому сегодня обсуждается техническая и финансовая часть этого проекта с тем, чтобы он был, как любой проект, окупаем и интересен для людей", - сказал дипломат в интервью телеканалу "Первый информационный". Ранее в понедельник, принимая Рогожника с докладом, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает очень важным строительство ВСМ от Москвы до Бреста. Минтранс России в начале декабря 2025 года сообщил, что подпишет с белорусской стороной меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ между Москвой и Минском. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в понедельник сообщил РИА Новости, что ведомство в марте представит президенту России Владимиру Путину наиболее обоснованную последовательность развития высокоскоростных магистралей в стране. В числе вариантов он назвал строительство ВСМ в направлении на Казань, Минск и Адлер. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне прошлого года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

https://1prime.ru/20251229/rzhd-866047901.html

москва

минск

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, минск, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, виталий савельев