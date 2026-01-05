Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия обсуждают детали проекта ВСМ - 05.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260105/vsm-866234786.html
Россия и Белоруссия обсуждают детали проекта ВСМ
Россия и Белоруссия обсуждают детали проекта ВСМ - 05.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия обсуждают детали проекта ВСМ
Белоруссия и Россия обсуждают техническую и финансовую стороны проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Минск, сообщил... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T23:56+0300
2026-01-05T23:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76702/55/767025598_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_2f0212654295355218cbd5a0ae79cf25.jpg
МИНСК, 5 янв - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия обсуждают техническую и финансовую стороны проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Минск, сообщил белорусский посол в РФ Александр Рогожник. "Проект сам по себе очень непростой, и соглашение между двумя министерствами транспорта было подписано, подготовлено. Поэтому сегодня обсуждается техническая и финансовая часть этого проекта с тем, чтобы он был, как любой проект, окупаем и интересен для людей", - сказал дипломат в интервью телеканалу "Первый информационный". Ранее в понедельник, принимая Рогожника с докладом, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает очень важным строительство ВСМ от Москвы до Бреста. Минтранс России в начале декабря 2025 года сообщил, что подпишет с белорусской стороной меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ между Москвой и Минском. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в понедельник сообщил РИА Новости, что ведомство в марте представит президенту России Владимиру Путину наиболее обоснованную последовательность развития высокоскоростных магистралей в стране. В числе вариантов он назвал строительство ВСМ в направлении на Казань, Минск и Адлер. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне прошлого года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
23:56 05.01.2026
 
Россия и Белоруссия обсуждают детали проекта ВСМ

Посол Рогожник: Москва и Минск обсуждают техническую и финансовую стороны проекта ВСМ

МИНСК, 5 янв - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия обсуждают техническую и финансовую стороны проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Минск, сообщил белорусский посол в РФ Александр Рогожник.
"Проект сам по себе очень непростой, и соглашение между двумя министерствами транспорта было подписано, подготовлено. Поэтому сегодня обсуждается техническая и финансовая часть этого проекта с тем, чтобы он был, как любой проект, окупаем и интересен для людей", - сказал дипломат в интервью телеканалу "Первый информационный".
Ранее в понедельник, принимая Рогожника с докладом, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает очень важным строительство ВСМ от Москвы до Бреста. Минтранс России в начале декабря 2025 года сообщил, что подпишет с белорусской стороной меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ между Москвой и Минском.
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в понедельник сообщил РИА Новости, что ведомство в марте представит президенту России Владимиру Путину наиболее обоснованную последовательность развития высокоскоростных магистралей в стране. В числе вариантов он назвал строительство ВСМ в направлении на Казань, Минск и Адлер.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне прошлого года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели 120 млрд руб на ВСМ
29 декабря 2025, 17:50
 
Заголовок открываемого материала