Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине

2026-01-05T16:20+0300

спецоперация на украине

украина

киев

владимир зеленский

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Киев готовится к двум вариантам развития событий, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале."Украина будет готова к обоим возможным путям — дипломатии, которую мы проводим, или продолжению активной обороны, если давление наших партнеров на Россию окажется недостаточным", — говорится в публикации.Зеленский добавил, что готовится к встречам в Европе на следующей неделе.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

2026

