Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260105/zelenskiy-866227773.html
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
2026-01-05T16:20+0300
2026-01-05T16:20+0300
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Киев готовится к двум вариантам развития событий, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале."Украина будет готова к обоим возможным путям — дипломатии, которую мы проводим, или продолжению активной обороны, если давление наших партнеров на Россию окажется недостаточным", — говорится в публикации.Зеленский добавил, что готовится к встречам в Европе на следующей неделе.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
16:20 05.01.2026
 
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Зеленский заявил, что Киев готовится к двум вариантам развития событий

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Киев готовится к двум вариантам развития событий, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.

"Украина будет готова к обоим возможным путям — дипломатии, которую мы проводим, или продолжению активной обороны, если давление наших партнеров на Россию окажется недостаточным", — говорится в публикации.
Зеленский добавил, что готовится к встречам в Европе на следующей неделе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
