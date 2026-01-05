Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский заявил, что Киев готовится к двум вариантам развития событий
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Киев готовится к двум вариантам развития событий, написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"Украина будет готова к обоим возможным путям — дипломатии, которую мы проводим, или продолжению активной обороны, если давление наших партнеров на Россию окажется недостаточным", — говорится в публикации.
Зеленский добавил, что готовится к встречам в Европе на следующей неделе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
